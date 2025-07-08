قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على حريق سنترال رمسيس الذي أدى إلى اضطراب وتراجع في خدمات الاتصالات.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة إكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، أن سنترال رمسيس يعد من ركائز منظومة البنية المعلوماتية في مصر، موضحًا أن السنترال لم يعد صالحًا للاستخدام في الوقت الحالي حتى تتم عملية التبريد والتأكد من الإطفاء التام.

وأوضح أنه تم تحويل حركة البيانات والخدمات الصوتية على السنترالات الرئيسية الأخرى، مؤكدًا بدء استرجاء الخدمات الصوتية وخدمات البيانات لمختلف الشركات العاملة بهذا القطاع بشكل تدريجي.

وشدد وزير الاتصالات، على أن الخدمة مستقرة في الوقت الحالي، وقد ينتهي تراجع الخدمة خلال ساعات قليلة مقبلة.

ونوه بأن خدمات البنوك شهدت بعض التراجع جراء الحادث، فجرى العمل على تطبيق خطة الطوارئ لاسترجاعها حتى عاد معظمها باستثناء إحدى المؤسسات المصرفية الكبرى.

وأفاد بأن جرى التعاون بين الوزارة والمؤسسة للتعامل مع الوضع، مؤكدا أن الخدمة ستستقر بحلول صباح غد الأربعاء، لتعود كل المؤسسات المصرفية لتقديم خدماتها بشكل طبيعي.

وأكد وزير الاتصالات، أن البورصة لم تواجه مشكلات تكنولوجية ولا مشكلات في الاتصالات، لكن المشكلات كانت لدى بعض شركات السمسرة التي تتعاون مع البورصة، فتقرر الإحجام عن ممارسة العمل اليوم لتمكين جميع المتعاملين معها من استرجاع خدماتها.

وأسفر حادث حريق سنترل رمسيس عن مصرع أربعة من العاملين في قطاع الاتصالات، أثناء تأدية عملهم داخل المبنى.

وبحسب النيابة العامة، أظهرت المعاينة الأولية نشوب الحريق بالمبنى الرئيسي للسنترال، والمكون من أحد عشر طابقًا، وبالمبنى الملحق به المخصَّص للاتصالات الدولية، والمكون من ستة طوابق.

وقد ناظرت النيابة العامة جثامين أربعة متوفين، وندبت مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الظاهري عليهم، لبيان أسباب الوفاة وكيفية حدوثها، وسحب عينات الحمض النووي منهم.

وأشارت النيابة إلى أنه جاري استكمال التحقيقات وصولًا إلى أسباب اندلاع الحريق، والوقوف على مدى توافر إجراءات السلامة والصحة المهنية، ومدى مراعاة اشتراطات الحماية المدنية والحريق، وستُعاود النيابة العامة معاينة موقع الحريق من الداخل فور انتهاء قوات الحماية المدنية من أعمال الإطفاء والتبريد.