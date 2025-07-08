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واصل منتخب مصر تحت 20 سنة تدريباته الصباحية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة أسامة نبيه المدير الفني، وذلك خلال معسكره المفتوح بمركز المنتخبات الوطنية استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم في تشيلي من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبلين.

ويلعب منتخب مصر للشباب في المونديال ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات تشيلي “المستضيف”، ونيوزيلندا، واليابان.

وتواجد في المران محمود فايز المشرف على محللي الأداء بالمنتخبات الوطنية باستثناء المنتخب الأول.

من جهته، أشاد أسامة نبيه بالروح الجديدة وحالة الإصرار التي يظهر عليها اللاعبون في تنفيذ التعليمات استعدادا لوديتي المنتخب المقبلتين أمام منتخب الكويت الأوليمبي يومي 17 و20 يوليو الجاري.