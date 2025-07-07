أبدى الإعلامي تامر أمين، استغرابه من بيان اعتذار الإعلامية والفنانة التشكيلية مها الصغير، طليقة الفنان أحمد السقا، بعد اتهامها بسرقة أعمال فنية، قائلا: «البيان، أنا الحقيقة لم أفهمه».

وقال خلال برنامجه «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، الاثنين: «الطبيعي أقول سبب الخطأ، أو حصل سوء فهم، وهي بنفسها قالت إن الظرف الصعب الذي مرت به وطلاقها لا يبرر ما فعلته، يعني ليس السبب، طيب إيه السبب بقى! وبعدين دي مش لوحة وجاءت بالغلط إنما 3 لوحات، والله أعلم فيه ثاني ولا لأ!، لوحة لفنانة دنماركية، وفنان فرنسي بلوحتين».

وربط بين الجدل الذي أثير مؤخرا حول خلافاتها الشخصية وطلاقها، وبين العاصفة الجديدة التي تضرب مسيرتها المهنية التي حاولت بناءها كفنانة تشكيلية، قائلا: «المشاكل لا تأتي فُرادى، بل تأتي جملة واحدة».

وسرد كيف قدمت مها الصغير نفسها للجمهور كرسامة موهوبة، قائلا: «كانت تظهر في البرامج، وتقول أنا برسم وبقدم لوحات ولوحاتي لها قيمة ولها صدى عالمي وتشرح لوحاتها والقيمة والإبداع، إلى أن فوجئنا، وهي صُدمت صدمة كبيرة جدًا، بفنانة دنماركية كبيرة، قالت: يا جماعة اللوحة التي ظهرت بها في أحد البرامج لوحتي، وفي واحدة في مصر سرقاها مني وتدعي إنها لها».

ورأى أن الحادثة جعلت «العالم مقلوب عليها»، مشددا أن «سرقة الملكية الفكرية» في الأوساط الفنية العالمية تعتبر «كارثة كبيرة جدًا».

وأضاف أن القصة لم تنته باعتذار «الصغير» الأول للفنانة الدنماركية، مشيرا إلى أن فنانا فرنسيًا ظهر هو الآخر ليتهمها بسرقة لوحتين أخريين لتتوسع بعدها في بيان اعتذارها.

وعلق أمين، على ذلك، قائلا: «خلصت القصة عند كده؟ لأ! فقامت مها الصغير فاتحة قوس الاعتذار وأضافت الفنان الفرنسي، وقالت له: حقك عليا يا عم الحاج كمان، أنا غلطانة».

واختتم مشيرا بالتلميح حول المستفيد الأكبر من الأزمة الحالية، قائلا: «الأكيد، بما لا يدع مجالا للشك، إن اللي حصل لمها، بالتأكيد يصب في مصلحة مين؟.. أيوه.. أحمد وأحمد».