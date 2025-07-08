بلغاريا تحصل على الموافقة النهائية لاعتماد العملة الأوروبية الموحدة في بداية 2026

أعطى وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم، موافقتهم النهائية لتبني بلغاريا العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" بداية من يناير 2026، لتتخلى عن عملتها المحلية وتصبح بالتالي الدولة الحادية والعشرين في منطقة اليورو.

ورحب روسن يليازكوف رئيس الوزراء البغاري، في منشور على منصة "إكس"، بهذه الخطوة، قائلا "لقد فعلناها.. إنها لحظة تاريخية".

من جهته، قال فالديس دومبروفسكيس كبير مسؤولي الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، إن "انضمام بلغاربا إلى منطقة اليورو يعني أكثر بكثير من مجرد استبدال الليف باليورو، إنه يرمي إلى بناء مستقبل أفضل وأكثر ازدهارا لهذا البلد ومواطنيه".

وقد خلصت المفوضية الأوروبية إلى أن بلغاريا استوفت "شروط اعتماد العملة الموحدة"، حيث تشمل المعايير الاقتصادية للانضمام للتكتل استقرار الأسعار والسلامة المالية العامة واستقرار العملة الوطنية (الليف) وأسعار الفائدة التي لا تختلف كثيرا عن سائر دول الاتحاد الأوروبي.

وأنشئت العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، في الأول من يناير 1999 للمعاملات الإلكترونية، إلا أنها اتخذت شكلًا ملموسا في عام 2002 مع طرح العملات المعدنية والأوراق النقدية لتحل محل العملات الوطنية لاثنتي عشرة دولة أعضاء في التكتل، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، ثم انضمت إليها لاحقًا ثماني دول هي سلوفينيا وقبرص ومالطا وسلوفاكيا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وكرواتيا.



