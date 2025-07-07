الفنانة الدنماركية ليزا لاك نيلسون: لم يرسل لي أحد صورة لوحتي نكاية في مع مها الصغير

كشفت الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاك نيلسون صاحبة لوحة فنية اتهمت الإعلامية مها الصغير بسرقتها، تفاصيل رسالة اعتذار جاءتها من مها بعد الواقعة.

وقالت خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، إن مها اعتذرت عن الواقعة وطلبت التواصل معها بشكل شخصي، موضحة أنها تقلبت الاعتذار.

وأضافت أن الصغير تعلمت الدرس ولن تكرر الواقعة مرة أخرى، مشددة على ضرورة تحلي الفنان بالأخلاقيات، وأوضحت أن أحدًا لم يرسل إليها صور اللوحات نكاية في مها الصغير.

ونوهت بأن الشخص الذي أرسل إليها الصور لا يعرف شيئًا عن مها، موضحة أن الواقعة أثارت ذهولًا بين المحيطين بها نظرًا لما بدر من مها من تصرف غريب.

وأوضحت أن الصورة التي عرضها الصغير ليست نسخة مقلدة من اللوحة الأصلية وتم تقليدها، لكنها سُرقت منها بشكل كامل، ما يثير ذهولًا.

وأكد أن الواقعة لا تنتشر في الدنمارك على مستوى الرأي العام كما هو الحال في مصر بالوقت الحالي، مشيرة إلى أن قصتها تحظى باهتمام كبير من المصريين.

وأثير جدل كبير بعدما وجهت ليزا، اتهامًا لمها الصغير طليقة الفنان أحمد السقا، بسرقة أحد أعمالها الفنية وعرضه ضمن برنامج «معكم».

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل «إنستجرام»، إن عرض لوحتها Made Myself Some Wings على الشاشة في برنامج تلفزيوني شهير أمر رائع، لكن الأزمة تكمن في نسب «الصغير» هذا الإنجاز لنفسها.

وفي أعقاب ذلك، اعتذرت مها الصغير، إلى الفنّانة الدنماركية ليزا نيلسن، عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، وقالت: «أنا غلطت.. غلطت فى حق الفنانة الدانمركية ليزا، وفي حق كل الفنانين، وفى حق المنبر اللي اتكلمت منه، والأهم غلطت فى حق نفسي. مروري بأصعب ظروف في حياتي لا يبرر لي ما حدث.. أنا آسفة وزعلانة من نفسي».