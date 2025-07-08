 مصر تفوز على تونس وتتوج بالبطولة العربية لسيدات السلة - بوابة الشروق
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مصر تفوز على تونس وتتوج بالبطولة العربية لسيدات السلة

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 8 يوليه 2025 - 10:13 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 يوليه 2025 - 10:13 م

توج منتخب مصر لكرة السلة للسيدات، بلقب البطولة العربية لكرة السلة للسيدات، المقامة خلال الفترة من 1 إلى 8 يوليو الجاري على صالة 3 بستاد القاهرة الدولي.

جاء ذلك بعد الفوز على منتخب تونس في المباراة النهائية التي انتهت منذ قليل، بنتيجة 

92/74

وجاءت نتائج الفترات كالتالي: 

25/25

44/46

69/58

92/74

يذكر أن منتخب الأردن حصل على الميدالية البرونزية بالبطولة بعد الفوز على الجزائر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 71/67.

كان قد تأهل منتخب مصر للدور النهائي بعد الفوز على الجزائر في نصف النهائي بنتيجة 77/58، بينما تأهل تونس للدور ذاته بعد الفوز على منتخب الأردن، بنتيجة 79/76 في نصف النهائي الآخر.

وتصدر الفراعنة جدول ترتيب الدور التمهيدي بالعلامة الكاملة بعد الفوز على الجزائر في الجولة الأولى بنتيجة 89/54، ثم الفوز على الأردن في الجولة الثانية بنتيجة 85/54، ثم الفوز على تونس في المباراة الثالثة بنتيجة 80/55.


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