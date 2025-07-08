السفير حسام زكي يؤكد رفض الجامعة العربية التام للتهجير القسري للشعب الفلسطيني

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن جميع الأنباء و المؤشرات تشير إلى احتمالات حقيقية أننا بالفعل نقترب من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحا أنه إذا حدث هذا، فهو مما لاشك فيه أمر إيجابي يمهد للحديث حول ما يمكن القيام به للتعامل مع الوضع الحالي في القطاع بما يدفع لتغيير الوضع الراهن إلى الأفضل على كافة الأصعدة.

وأضاف السفير حسام زكي خلال لقاءه الذي أجراه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد على شاشة قناة الغد، فيما يخص مستقبل إدارة القطاع، في حال تحقق وقف إطلاق النار كخطوة أولية، أن الجامعة العربية موقفها ثابت في هذا الشأن وأساسه قرارات الجامعة العربية المؤيدة لضرورة أن يحكم الفلسطينيون أنفسهم، و أن تُمنح السلطة الفلسطينية القدرة للقيام بواجباتها في قطاع غزة وفقا للمستجدات.

كما أوضح أن الوصول إلى الهدنة يعد مدخل لمرحلة جديدة شريطة تحقيق عدة شروط يجب استيفائها لتتحول فرصة التوصل إلى وقف إطلاق النار إلى وضع مستقر قابل للاستدامة.

وفي السياق ذاته، طالب السفير حسام زكي سواء المفاوض الفلسطيني أو الوسيط العربي بالحذر خلال المفاوضات مع إسرائيل، وأن يكون الحذر هو سيد الموقف، بشأن كل خطوة يتم اتخاذها، مع الأخذ في الاعتبار أننا أمام احتلال عسكري غاشم، لذلك ينبغي توخي الحذر لعدم العودة إلى المربع الأول مجددا نتيجة أي أمور عكسية قد تقوم بها إسرائيل خلال الستين يوما.

وحول موقف الجامعة العربية من الحديث المتداول حول إعادة توطين الفلسطينيين، شدد الأمين العام المساعد، أن الجامعة العربية ستظل تؤكد أن حل الدولتين هو الحل الوحيد للمعضلة التي نعيشها، مؤكداً على رفض الجامعة العربية التام للتهجير القسري للشعب الفلسطيني، أو أي إجراء من شأنه تصفية القضية الفلسطينية.

وحول الوضع في لبنان، أكد السفير حسام زكي، تأييد الجامعة العربية وحدة السلاح تحت مظلة الدولة اللبنانية، مشيراً لوضع حزب الله في لبنان باعتباره وضعا غير صحيا وغير سليما بالكامل.

كما شدد على دعم الجامعة العربية الحكومة اللبنانية والرئيس اللبناني في توجهاتهم لاستعادة وحدة السلاح تحت مظلة الدولة اللبنانية، معتبرا أن مطالب الدولة اللبنانية مشروعة وموضع تأييد عربي تام.