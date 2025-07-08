النيابة العامة بالمغرب تدعو المحاكم لتقليص الاعتقال الاحتياطي

دعت النيابة العامة المغربية، الثلاثاء، لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، رغم تسجيل انخفاض ملحوظ في نسبته مقارنة بالسنوات القليلة الماضية.

جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس النيابة العامة هشام البلاوي إلى المحاكم المغربية، دعا فيها إلى "مواصلة تفعيل إجراءات ترشيد الاعتقال الاحتياطي"، الذي يُنظر إليه بوصفه "خيارا استثنائيا".

ويُقصد بالاعتقال الاحتياطي إيداع المشتبه فيهم السجن قبل صدور حكم نهائي بحقهم، إما لعدم استكمال التحقيقات أو أثناء مراحل المحاكمة.

وبحسب الرسالة، جاء توجيه "البلاوي" بعد "تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال موسم الصيف"، رغم أن المغرب سجل، وللمرة الأولى منذ سنوات، انخفاضا ملحوظا في نسب الاعتقال الاحتياطي من بين إجمالي السجناء، حيث بلغت 30 بالمئة حتى نهاية مايو 2025.

وشدد في رسالته على ضرورة تعزيز ثقافة اعتبار الاعتقال الاحتياطي إجراء استثنائيا، واعتماد البدائل القانونية المتاحة، إلى جانب تفعيل آليات العدالة التصالحية بهدف الحد من اللجوء إليه.

ووفق إحصاءات رسمية صادرة عن إدارة السجون وإعادة الإدماج، يبلغ عدد السجناء في البلاد نحو 105 آلاف سجين.