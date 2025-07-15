أعلن المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، عن بدء تنفيذ مشروع متكامل لإحياء وتطوير عدد من الشوارع الحيوية بمنطقة مصر الجديدة، وذلك اعتبارا من شهر أغسطس المقبل.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحياة» إن الخطة تستهدف الحفاظ على الطابع المعماري المميز للمنطقة، بدءا بشارعي إبراهيم اللقاني، وشارع الكوربة، في مشروع يستغرق حوالي 6 أشهر على أن يبدأ في النصف الثاني من أغسطس المقبل.

وشدد أن الهدف من المشروع هو عملية «إحياء» شاملة للمناطق ذات القيمة التاريخية، قائلا: «جماليات المدينة ليست رفاهية، بل هي جزء من جودة الحياة والانتماء للبلد، ودورنا هو الحفاظ على هوية المدن التي لها طابع معماري فريد».

وأشار إلى أن المشروع يأتي استكمالا لتجارب ناجحة مثل تطوير القاهرة الخديوية، موضحا أن الخطة ستشمل استعادة الوجه الحضاري وتوحيد شكل لافتات المحلات، وإزالة أي تعديات أثرت على الشكل المعماري، وترميم العمارات، وتخصيص أجزاء من الشوارع لتكون ممرات للمشاة.

وكشف عن آلية جديدة تعتمد على المشاركة المجتمعية، قائلا: «سيتم إنشاء اتحاد شاغلين للشارع، سيشارك أصحاب المحلات في الحفاظ على المكتسبات ونظافة الشارع وصيانته بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية».