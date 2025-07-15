مستشار وزير التموين: توقعات بوصول أوقية الذهب لـ 4500 دولار

توقع الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، استمرار موجة الارتفاعات في أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.

وأرجع خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» الارتفاعات إلى «الحروب الاقتصادية» التي أشعلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض رسوم جمركية جديدة.

ولفت إلى توجه دول جنوب شرق آسيا، إلى البحث عن ملاذ آمن وتخزين كميات ضخمة من الذهب كاحتياطي استراتيجي، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى «زيادات شبه ثابتة» في الأسعار العالمية.

وكشف عن توقع بنك جي بي مورجان - أحد أكبر البنوك الأمريكية- أن تصل أوقية الذهب إلى 4500 دولار بنهاية النصف الثاني من عام 2026، وذلك نتيجة الإقبال الشديد على المعادن النفيسة.

وأكد أن السوق المحلي يرتبط بشكل مباشر بالبورصات العالمية، لافتا إلى ارتفاع سعر الأوقية بنسبة 28% خلال الربع الأول من العام الحالي فقط.

وبشأن التوقعات المستقبلية للأسعار، قال «في حال تخطت الأوقية حاجز الـ 4400 دولار، من المستوى الحالي 4360 دولارا؛ فسنجد المزيد من الارتفاعات».

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت فرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمئة على الاتحاد الأوروبي والمكسيك اعتبارا من الأول من أغسطس، الأمر الذي أثار ردود فعل أوروبية غاضبة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4675 جنيهًا، فيما بلغ عيار 18 نحو 4007 جنيهات، وعيار 24 نحو 5342 جنيهًا.