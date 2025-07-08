العراق يستعد لطرح ميناء الفاو أمام 11 شركة عالمية

أعلنت وزارة النقل العراقية عن إحراز تقدم ملحوظ في مختلف مكونات مشروع ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة جنوبي البلاد، مشيرة إلى وجود استعدادات جارية لعرض ملف تشغيل الميناء أمام 11 شركة عالمية متخصصة.

وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن نسبة الإنجاز في القناة الملاحية للميناء بلغت نحو 92 بالمئة، بينما وصلت نسبة الإنجاز في ساحة الحاويات إلى 94 بالمئة، في حين اكتمل العمل في الطريق الرابط بنسبة 100 بالمئة.

وأوضح البيان أن العمل في مشروع النفق المغمور يسير وفق الخطط الموضوعة، لافتا إلى أن النفق يتكون من 10 قطع بطول إجمالي يبلغ 2444 مترا، منها 1226 مترا تقع تحت الماء.

وأضافت الوزارة أنها بصدد استكمال الإجراءات الخاصة بفتح ملف تشغيل الميناء، تمهيدا للإعلان الرسمي وفتح باب التنافس أمام 11 شركة دولية من كبرى الشركات المتخصصة في تشغيل الموانئ حول العالم.

وكان العراق قد دشن عام 2023 مشروع "طريق التنمية" وتطوير ميناء الفاو الكبير، بكلفة إجمالية بلغت 17 مليار دولار، بهدف ربط الميناء الرئيسي على الساحل الجنوبي للبلاد بالحدود مع تركيا، من خلال شبكة من السكك الحديدية والطرق البرية، وذلك في إطار خطة تهدف إلى إنعاش الاقتصاد العراقي.



