قال عبدالفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يرتكب جرائم إبادة جماعية ويواصل قصف ما تبقى من قطاع غزة.

وأضاف تصريحات مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج «منتصف النهار»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا العدوان المستمر يعكس بشكل واضح طبيعة ونهج منظومة الحكم في إسرائيل، التي لا تبحث عن مبررات لمواصلة حربها على الشعب الفلسطيني.

وأوضح أنّ الاحتلال لا يفهم سوى لغة القوة العسكرية، التي تتجسد في سياسات الإبادة والتطهير العرقي.

وأكد أنه طالما أن قوات الاحتلال موجودة على الأرض في غزة، فمن الطبيعي أن يكون هناك رد فعل وضربات مضادة.

وأكد، أن ما حرب الاستنزاف ليست في صالح جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي لا يمتلك القدرة على الصمود طويلًا كما يفعل الشعب الفلسطيني.

ونوه بأنّ العدوان الإسرائيلي متواصل، رغم الحديث عن إمكانية التوصل إلى هدنة، في ظل إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة على الاستمرار في العدوان والاحتلال.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت حركة حماس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتفنّن في إفشال جولات التفاوض، الواحدة تلو الأخرى، ولا يريد التوصّل إلى أيّ اتفاق.

وأضافت في بيان، أنّ مقاتليها يخوضون حرب استنزاف تُفاجئ الاحتلال يوميًا بتكتيكات ميدانية مبتكرة، تُفقده زمام المبادرة وتُربك حساباته، رغم ما يملكه من تفوّق ناري وجوي.

وأشارت إلى أنه كلّما طال أمد الحرب، ازداد غرق جيش الاحتلال في الرمال المتحرّكة لغزّة، وازداد انكشافه أمام ضربات المقاومة النوعية.

ولفتت إلى أن نتنياهو الذي وصفته بـ«المجرم» يزجّ بجيشه وكيانه في حرب عبثية بلا أفق، مؤكدة أن استمرار الحرب لا يُهدّد فقط حياة الأسرى والجنود، بل يُنذر بكارثة على المستوى الاستراتيجي لكيانه.

وأوضحت أن النصر المطلق الذي يروّج له نتنياهو وهمٌ كبير، لتغطية هزيمة ميدانية وسياسية مدوّية.