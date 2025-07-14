 الانتداب والتجديد لـ 31 مستشارا.. رئيس مجلس القضاء الأعلى يُصدر الحركة القضائية لمحكمة النقض - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الانتداب والتجديد لـ 31 مستشارا.. رئيس مجلس القضاء الأعلى يُصدر الحركة القضائية لمحكمة النقض

نهاد القادوم
نشر في: الإثنين 14 يوليه 2025 - 11:48 م | آخر تحديث: الإثنين 14 يوليه 2025 - 11:49 م

أصدر المستشار عاصم عبد اللطيف الغايش، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، قرارات بانتداب وتجديد ندب 31 مستشارًا بمحكمة النقض.

- المكتب الفني بمحكمة النقض

قرر المستشار عاصم غايش ندب المستشار محمد هلالي محمد هلالي - نائب رئيس محكمة النقض - رئيسًا للمكتب الفني بمحكمة النقض، والمستشار جمال حسن جودة - نائب رئيس محكمة النقض - رئيسًا مساعدًا للمكتب الفني بمحكمة النقض، وتجديد ندب المستشار مصطفى عبد الفتاح أحمد - نائب رئيس محكمة النقض - رئيسًا مساعدًا للمكتب الفني بمحكمة النقض.

- نيابة النقض

كما قرر ندب المستشار معتز أحمد مبروك - نائب رئيس محكمة النقض - مديرًا للنيابة العامة لدى محكمة النقض، وتجديد ندب المستشار عبد الحميد نيازي عبد الحكيم - نائب رئيس محكمة النقض - مديرًا مساعدًا للنيابة العامة لدى محكمة النقض، وكذا ندب المستشار هشام محمد فرغلي طلبة - نائب رئيس محكمة النقض - مديرًا مساعدًا للنيابة العامة لدى محكمة النقض.

- تفتيش نيابة النقض

وأصدر غايش قرارات بتجديد ندب المستشار سمير عبد المنعم علي أحمد أبو العيلة - نائب رئيس محكمة النقض - مديرًا للتفتيش القضائي للنيابة العامة لدى محكمة النقض، وتجديد ندب المستشار خالد عثمان عبد العزيز مدكور - نائب رئيس محكمة النقض - مديرًا مساعدًا للتفتيش القضائي للنيابة العامة لدى محكمة النقض، وكذا ندب المستشار الدكتور محمد حسن مطر - نائب رئيس محكمة النقض - مديرًا مساعدًا للتفتيش القضائي للنيابة العامة لدى محكمة النقض.

- الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى

كما أصدر المستشار عاصم غايش، رئيس مجلس القضاء الأعلى، قرارات بتجديد ندب المستشار أحمد محمد رفعت قاسم - نائب رئيس محكمة النقض - أمينًا عامًا لمجلس القضاء الأعلى، وتجديد ندب المستشار الدكتور محمد سامي العواني - نائب رئيس محكمة النقض - أمينًا عامًا مساعدًا لمجلس القضاء الأعلى، وتجديد ندب المستشار حسام حسين الجيزاوي - نائب رئيس محكمة النقض - أمينًا عامًا مساعدًا لمجلس القضاء الأعلى، وكذا تجديد ندب المستشار محمد حسن الشربيني - نائب رئيس محكمة النقض - أمينًا عامًا مساعدًا لمجلس القضاء الأعلى، وتجديد ندب المستشار أحمد عبد الله أنيس - نائب رئيس محكمة النقض - أمينًا عامًا مساعدًا لمجلس القضاء الأعلى.

فيما صدرت قرارات تجديد ندب المستشار أحمد فرغلي الزناتي - نائب رئيس محكمة النقض - عضوًا بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، وتجديد ندب المستشار مصطفى محمد أمين - بالمكتب الفني لمحكمة النقض - عضوًا بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، وتجديد ندب أحمد محمد عيد سالم - المحامي العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض - عضوًا بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.

كما جدد المستشار عاصم غايش ندب المستشار مصطفى طه سيد قاسم - الرئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض - عضوًا بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، وندب المستشار جمال السيد البكري - الرئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض - عضوًا بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، وندب المستشار مهاب نبيل الكشكي - الرئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض - عضوًا بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.

- المستشار الفني لرئيس محكمة النقض

وأقر المستشار عاصم غايش تجديد ندب المستشار محمود محمد توفيق عبد الغني - نائب رئيس محكمة النقض - مستشارًا فنيًا لرئيس محكمة النقض، وتجديد ندب المستشار حسام حسين الديب - نائب رئيس محكمة النقض - مستشارًا فنيًا لرئيس محكمة النقض.

- إدارة العلاقات الدولية

وفي السياق ذاته، قرر المستشار عاصم غايش تجديد ندب المستشار محمد حسن عبد اللطيف أبو زيد - نائب رئيس محكمة النقض - رئيسًا لإدارة العلاقات الدولية، وتجديد ندب المستشار شريف عبد القادر الشيتاني - نائب رئيس محكمة النقض - مساعدًا لرئيس إدارة العلاقات الدولية، وكذا تجديد ندب المستشار أحمد عناني عبد العزيز عناني - نائب رئيس محكمة النقض - عضوًا بإدارة العلاقات الدولية، وتجديد ندب المستشار مصطفى أحمد مصطفى عبيد - نائب رئيس محكمة النقض - عضوًا بإدارة العلاقات الدولية.

- إدارة العلاقات والإعلام والأمن وخدمات رجال القضاء

كما أصدر المستشار عاصم غايش قرارات بتجديد ندب المستشار خالد فاروق عبد الهادي - نائب رئيس محكمة النقض - مستشارًا لرئيس محكمة النقض للعلاقات والإعلام والأمن وخدمات رجال القضاء، وتجديد ندب المستشار مصطفى محمد عبد اللطيف - رئيس محكمة من الفئة (أ) بالمكتب الفني لمحكمة النقض - عضوًا بإدارة العلاقات والإعلام والأمن وخدمات رجال القضاء، وكذا ندب المستشار محمد عصام محمد - رئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض - عضوًا بإدارة العلاقات والإعلام والأمن وخدمات رجال القضاء.

- مركز المعلومات القضائي بمحكمة النقض

وقرر المستشار عاصم غايش تجديد ندب المستشار عمرو أحمد المتولي الزهيري - نائب رئيس محكمة النقض - مديرًا لمركز المعلومات القضائي بمحكمة النقض، وتجديد ندب المستشار محمد أحمد يوسف الشهاوي - نائب رئيس محكمة النقض - مديرًا مساعدًا لمركز المعلومات القضائي بمحكمة النقض.

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