قال هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تذبذب الأسعار أمر طبيعي ارتباطًا بالبورصة العالمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن البورصة العالمية تتأثر على مدار الوقت بالتطورات والصراعات والحروب، هو ما يمثل انعكاسًا للحالة الاقتصادية والسياسية.

وأشار إلى أن اليوم شهد ارتفاعًا لسعر الذهب على المستوى العالمي، بعدما أغلقت تعاملات الجمعة على ارتفاع نسبي بوصول سعر الأوقية إلى 3355 دولارًا حتى وصلت اليوم إلى 3375 دولارًا.

وأوضح أنَّ ارتفاع سعر الذهب عالميًّا ينعكس بشكل مباشر وطبيعي على السوق المحلية، لكنه أشار إلى الوضع الحالي للسعر يتسم بأنه متأرجح.

ونوه بأن سعر الذهب عيار 21 يبلغ حاليًّا 4650 جنيهًا، مؤكدا أنَّه نتيجة التغيرات التي تطرأ في السعر العالمي فإن السعر يكون مقومًا بسعر الدولار في البنك.

ولفت إلى أن السوق تتأثر أيضًا بعوامل العرض والطلب، واصفًا هذا الوضع بأنه يعبر عن بورصة لكن بشكل غير رسمي، ويتم التداول بناء عليها بصورة اعتيادة.