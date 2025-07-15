المحلة يحدد طلباته المادية في صفقة بن حمودة

حدد غزل المحلة طلباته المادية للتنازل عن خدمات التونسي محمد علي بن حمودة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وطلب مسئولو غزل المحلة مليون دولار للتفريق فى خدمات مهاجمه، إلا أن مسئولى سيراميكا طلبوا تخفيض هذه المطالب من أجل التعاقد مع التونسى، وما زالت المفاوضات مستمرة بين الطرفين حول هذه النقطة.

ويرغب التونسى محمد على بن حمودة مهاجم فريق غزل المحلة في الانضمام الى فريق سيراميكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية عقب توقف مفاوضات المصرى البورسعيدى، ويتبقى موسمان في عقد اللاعب التونسى بن حمودة مع غزل المحلة.