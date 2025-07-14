تعليق مثير من وسام أبو علي بعد قرار الأهلي الجديد

أثار وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي حالة من الجدل، بعد تعليقه المثير إثر بيان الأحمر، بشأن تمسكه بخدماته، وغلق باب المفاوضات مع جميع الأندية الأخرى.

ونشر وسام أبو علي عبر حسابه على موقع انستجرام صورة له بقميص الأهلي، يظهر خلالها وهو يضع إصبع على فمه، وإصبع أخر على أذنه، في إشارة إلى أنه لا يستمع ولا يعلق.

وأرفق المهاجم الفلسطيني على الصورة إشارات تعبيرية ضاحكة، اعتبرها البعض بأنها سخرية من بيان الأهلي، الذي كشف فيه تفاصيل بعض المفاوضات مع الأندية الأخرى.

وكانت إدارة الكرة في النادي الأهلي قد أعلنت إغلاقها ملف بيع وسام أبو علي، حيث تقرر استمرار اللاعب مع الفريق وفقا لتعاقده مع النادي حتى صيف 2029.

وجاء قرار الأهلي بعد تداعيات بدأت بتلقي النادي عرضًا من الوصل الإماراتي لشراء وسام أبو علي، تدرج المقابل المالي فيه من 2.5 إلى 4 ثم 6 ملايين دولار بجانب 20% من صافي عائد البيع، ورد النادي بأن المقابل المعروض لا يتناسب مع طلب الأهلي وقدرات اللاعب، ولم يتواصل نادي الوصل ثانية بعدها.

كما تلقى الأهلي عرضًا من نادي كولومبوس كرو الأمريكي بدأ بع ملايين دولار ووصل إلى 5.25 مليون دولار بجانب 750 ألف دولار مزايا إضافية و10% من عائد البيع، ورد النادي بأن القابل المالي أقل من المنتظر، والقيمة المالية للاعب يجب ألا تقل عن 9.5 مليون دولار بجانب 2.5 مليون دولار مزايا إضافية، إلا أنه طالت فترة التفاوض دون حسم للأمر من الجانب الأمريكي.

وأتم الأهلي بيانه: "لأن الفريق يستعد لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، أرسل الأهلي خطابًا لنادي كولومبوس كرو حدد فيه يوم 10 من الشهر الجاري موعدًا أخيرًا لتلقي الرد النهائي بخصوص القيمة المالية، ولم يتلق النادي أي مكاتبات حتى انتهاء الموعد المشار إليه، وبالتالي تم إغلاق ملف بيع وسام أبو علي، والذي كان على دراية كاملة بكافة المفاوضات التي جرت والمراسلات التي تمت مع كل الأطراف".