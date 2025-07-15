قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق التهم 96 مركبة بالإسكندرية دون إصابات

أخمدت قوات تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية حريقًا هائلًا التهم 96 مركبة ما بين "توكتوك، وسيارة، وتروسيكل، ودراجة بخارية"، كانت متحفظًا عليها داخل حضانتي نقطة شرطة منطقة البتروكيماويات ومحافظة الإسكندرية، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة أول العامرية، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، ببلاغ من الأهالي يفيد بنشوب حريق في مخلفات وهيش، امتد إلى عدد من المركبات في شارع بمنطقة البتروكيماويات التابعة لحي أول العامرية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة، والسيطرة على الحريق بالكامل، وإجراء عمليات التبريد لمنع امتداده إلى المناطق المجاورة، بمساعدة عدد من سيارات الإطفاء التابعة لشركات البترول بالمنطقة.

وكشف الفحص الأولي أن الحريق تسبب في احتراق 62 مركبة «توكتوك» و4 تروسيكلات داخل حضانة نقطة شرطة البتروكيماويات، إضافة إلى احتراق 20 سيارة، و5 تروسيكلات، و5 دراجات بخارية داخل حضانة محافظة الإسكندرية.

وأكد مصدر أمني أنه تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.