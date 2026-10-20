حقق فريق النصر فوزًا صعبًا على حساب نظيره نيوم بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «الأول بارك» بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق البرتغالي جواو فيليكس، الذي نجح في هز شباك نيوم بالدقيقة 61، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بالمسابقة.

وشهدت المباراة إهدار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول، قبل أن يتمكن النصر من حسم المواجهة بهدف في الشوط الثاني.

وبهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى 22 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن، خلف الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 24 نقطة، والقادسية المتصدر برصيد 25 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد نيوم عند 16 نقطة، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب المسابقة.