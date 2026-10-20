الاتحاد يضرب الاتفاق برباعية ويعود إلى طريق الانتصارات في الدوري السعودي

استعاد فريق الاتحاد نغمة الانتصارات، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على مضيفه الاتفاق بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وبدأ الاتحاد المباراة بقوة، حيث افتتح النيجيري جورج إلينيكينا التسجيل في الدقيقة 16، قبل أن ينجح سلطان هارون في إدراك التعادل للاتفاق عند الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني، أعاد الجزائري حسام عوار التقدم للاتحاد بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 53، قبل أن يتولى المغربي يوسف النصيري مهمة تعزيز النتيجة، بإحراز الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 80 و85، ليحسم العميد المواجهة برباعية مقابل هدف.

وجاء هذا الانتصار ليُنهي سلسلة من ثلاث مباريات متتالية لم يحقق خلالها الاتحاد الفوز في مختلف المسابقات، بعدما خسر أمام الهلال بنتيجة 3-2، وتعادل مع الشمال القطري 1-1، قبل خسارته أمام شباب الأهلي الإماراتي بنتيجة 2-1 في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 20 نقطة، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 15 نقطة في المركز الثامن، بفارق الأهداف خلف الدرعية صاحب المركز السابع، الذي حقق الفوز على الرياض في وقت سابق اليوم.