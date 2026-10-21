أمير قطر والرئيس الفرنسي يعقدان جلسة مباحثات رسمية

عقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، جلسة مباحثات رسمية في قصر لوسيل مساء اليوم الثلاثاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفي مستهل الجلسة، أعرب الأمير عن بالغ سروره بهذه الزيارة التاريخية، التي تعد أول زيارة دولة يقوم بها رئيس فرنسي إلى قطر، وما تجسده من عمق العلاقات الثنائية، وأبدى تطلعه إلى تعزيز هذه الشراكة والتعاون في مختلف المجالات.

وجرى خلال الجلسة استعراض علاقات التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها على مختلف الأصعدة، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والأمنية والدفاعية.

وكان الأمير والرئيس الفرنسي قد عقدا لقاءً ثنائيًا استعرضا خلاله علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والتطورات في المنطقة.

وكان الرئيس الفرنسي قد وصل إلى قصر لوسيل في وقت سابق من اليوم الثلاثاء.