نابولي يحقق فوزه الأول في دوري أبطال أوروبا بعد مهرجان أهداف

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فاز فريق نابولي الإيطالي على ضيفه بودو جليمت النرويجي بنتيجة 4 / 3 مساء الثلاثاء بعد مباراة مثيرة في الجولة الثالثة بمرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

تقدم نابولي بهدف في الثواني الأولى، سجله ماتيو بوليتانو، وأدرك الضيوف التعادل بهدف ينس بيتر هوج في الدقيقة 27.

وسجل لاعب الوسط الاسكتلندي، سكوت ماكتوميناي هدفين للفريق الإيطالي في الدقيقتين 41 و75.

واستفاد الفريق الإيطالي بهدف ذاتي سجله أودين بيورتوفت بالخطأ في مرماه بالدقيقة 88.

وسجل أندرياس هيلمرزن وسوندر برونستاد فيت الهدفين الثاني والثالث للضيوف بالدقيقتين 63 و94.

بذلك حقق نابولي فوزه الأول في مشواره الأوروبي هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز 22 متفوقا بفارق الأهداف مع أندية أخرى عن بودو جليمت الذي تراجع للمركز 26.

وفي الجولة الرابعة المقررة يومي 3 و4 نوفمبر ، سيلعب بودو جليمت على أرضه مع ليل الفرنسي، بينما سيحل نابولي ضيفا على بورتو البرتغالي.