مدرب بترول أسيوط: مندهش من عدم تدخل الفار أمام الزمالك «عواد هرس قدم لاعبنا»

بدا أحمد عبد المقصود، المدير الفني لفريق بترول أسيوط محبطا بعد الخسارة بهدف أمام الزمالك، مساء الثلاثاء، في الجولة السابعة ببطولة الدوري الممتاز.

صرح عبد المقصود عبر قناة مودرن مساء الثلاثاء "أشكر اللاعبين على الأداء أمام الزمالك، لقد أهدرنا 4 أو 5 فرص محققة، ولكن الحظ لم يحالفنا كما أن لاعبينا يفتقدون الخبرة، وهو أمر سيتم اكتسابه مع مرور الوقت".

وأشار "ركزت على عدم استقبال هدف ثان بعدما تقدم الزمالك، ونستعيد مستوانا تدريجيا، وسنحت لنا عدد من الفرص".

في سياق آخر، انتقد أحمد عبد المقصود أداء التحكيم، قائلا "مندهش من عدم تدخل تقنية الفيديو في 3 حالات واضحة منها إصابة أحمد خالد بعد تدخل عنيف من محمد عواد".

واصل "أعلم أن عواد لم يتعمد الإيذاء، ولكن من غير المعقول ألا تستحق هذه المخالفة تدخل من تقنية الفيديو".

واستطرد "كاحل اللاعب (مهروس) ولم يتم احتساب مخالفة".

وأوضح مدرب بترول أسيوط "إصابة أحمد خالد ستحتاج لجراحة وشرائح ومسامير، ومدة تعافيه ستتراوح بين 3 إلى 4 أشهر".