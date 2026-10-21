تامر أمين: جولة التوأم الخارجية هدفها زيارة محمد صلاح وتصفية الأجواء معه

قال الإعلامي تامر أمين إن قرار اتحاد الكرة إرسال حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، في جولات خارجية لزيارة اللاعبين المصريين المحترفين ودعمهم، يستهدف في الأساس لقاء محمد صلاح، قائد المنتخب ولاعب طرابزون سبور التركي، وتهدئة الأجواء بينه وبين الجهاز الفني.

وأضاف، عبر برنامجه «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار» مساء الثلاثاء، أن اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة اتفق مع حسام وإبراهيم حسن على زيارة محمد صلاح في تركيا، وحضور إحدى مبارياته مع طرابزون سبور، ثم عقد جلسة معه عقب المباراة لتصفية الأجواء واحتواء الخلافات التي أعقبت معسكر المنتخب قبل مواجهة جنوب السودان.

وأشار إلى أن معلوماته عن الاتفاق على الزيارة تعود إلى نحو 10 أيام، موضحًا أن الهدف الأساسي منها يتمثل في تقريب وجهات النظر بين قائد المنتخب والجهاز الفني، والتعرف على أسباب الخلافات والعمل على إنهائها وإعادة العلاقات إلى طبيعتها.

ورأى أن وضع الزيارة ضمن جولات دعم اللاعبين المحترفين يمثل صياغة مقبولة، فيما يبقى الإعلان بوضوح عن الحاجة إلى جلسة لتصفية الأجواء بين محمد صلاح والتوأم أمرًا طبيعيًا، خاصة أن الانسجام والتوافق بينهم أسهما في نجاح المنتخب خلال بطولة كأس العالم السابقة.

وأكد أهمية نجاح الزيارة في استعادة التفاهم بين الطرفين، مشددًا على وطنية محمد صلاح وحبه لمنتخب مصر، إلى جانب حماس حسام وإبراهيم حسن وحرصهما على مصلحة المنتخب.

وأعرب عن أمله في أن تسهم الجلسة المرتقبة في إنهاء الخلافات وعودة الانسجام داخل المنتخب المصري خلال المرحلة المقبلة.