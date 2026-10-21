قيادي بمستقبل وطن يدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن سيناء: تهديدات مرفوضة تمس السيادة المصرية وتخالف قواعد القانون الدولي

أدان محمد أحمد أنور، القيادي بحزب مستقبل وطن، التصريحات المتكررة لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي تضمنت تهديدات بشأن شبه جزيرة سيناء، مؤكدًا أن هذه التصريحات تمثل تجاوزًا مرفوضًا يستهدف إثارة التوتر في المنطقة، ويتعارض مع مبادئ احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها.

وأكد أنور في بيان له، أن سيناء أرض مصرية خالصة، استعادتها الدولة المصرية بتضحيات أبنائها وبطولات القوات المسلحة، وستظل جزءًا لا يتجزأ من التراب الوطني المصري، مشددًا على أن أي تهديدات أو محاولات للمساس بالسيادة المصرية مرفوضة تمامًا، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد تصريحات عابرة.

وأوضح أن تكرار الحديث عن سيناء في سياق التهديدات العسكرية يثير تساؤلات بشأن الأهداف من وراء هذا الخطاب التصعيدي، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية المضطربة، وما تتطلبه المرحلة الراهنة من تغليب لغة العقل واحترام الالتزامات الدولية، بدلًا من إطلاق تصريحات من شأنها زيادة التوتر وتهديد الاستقرار.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت وواضح، ويرفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين من أرضهم أو تصفية قضيتهم على حساب دول الجوار، مؤكدًا أن مصر لن تقبل بأي مخططات تستهدف المساس بأمنها القومي أو تحميلها تبعات سياسات لا تتحمل مسؤوليتها.

وشدد أنور على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتمسك بمواقفها الداعمة للاستقرار والسلام العادل، انطلاقًا من الحفاظ على الحقوق الوطنية والثوابت القومية، مؤكدًا أن احترام سيادة الدول والالتزام بالاتفاقيات الدولية يمثلان أساسًا ضروريًا لتجنب التصعيد والحفاظ على أمن المنطقة.

واختتم بالتأكيد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه التصريحات التي تمس سيادة الدول وتهدد استقرار المنطقة، والعمل على احتواء التصعيد، ودعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.