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تغلب فريق روما الإيطالي على ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، بنتيجة 4 / صفر مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

واستعاد روما توازنه الأوروبي، بعدما خسر في الجولة الماضية من ريال مدريد الإسباني 3 / 4 .

وسقط الفريق الإيطالي أمام مدربه السابق جوزيه مورينيو الذي قاده للتتويج بدوري المؤتمر الأوروبي.

سجل الإسباني ماريو هيرموسو هدف التقدم لروما في الدقيقة 21، ثم أضاف الأرجنتيني ناهويل مولينا هدفا ثانيا في الدقيقة 39، وسجل نيكولو بيسلي الهدف الثالث في الدقيقة 52.

واختتم الهولندي دونيل مالين الرباعية من ركلة جزاء في الدقيقة 58، بعدما كان قد صنع هدفين لزملائه.

رفع روما رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، أما براتيسلافا، فظل متذيلا الترتيب بلا نقاط.