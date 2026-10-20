قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة ترحب بتوسع القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية الكبرى وتحتاج إلى استثمارات أكبر خلال المرحلة المقبلة، خاصة في المجالات الصناعية واللوجيستية، مشيدًا في الوقت نفسه بحجم المشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة.

وأضاف خلال فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر 2026، في جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية»، اليوم الثلاثاء، أن مشروع أبو قير يمثل نموذجًا للمساحة التي يمكن أن تجمع بين أكثر من نشاط استثماري، موجهًا حديثه إلى القطاع الخاص بقوله: «عاوزين استثمارات أكتر من كده، مش بس في الصناعة واللوجيستيات والموجود في مشروع أبو قير بالذات».

وأوضح الرئيس أن مشروع أبو قير عُرض في البداية من خلال خيارين؛ الأول يقوم على تطويره في إطار سياحي، بينما يقوم التصور الآخر على إنشاء منطقة ذات طبيعة خاصة ومنح المطورين امتيازات تتيح الاستفادة من الميناء والمنطقة الخلفية في إقامة صناعات وأنشطة مرتبطة به، بما يوسع العائد الاقتصادي من المشروع إلى مجالات تتجاوز التطوير السياحي والعقاري.

- ميناء وصناعة ولوجيستيات وعمران

وفي سياق الجلسة، عرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ملامح التكامل المرتبط بمشروع أبو قير، موضحًا أن المشروع يرتبط بميناء تجاري دولي يضم أرصفة بأعماق تصل إلى 25 مترًا وبطول إجمالي يبلغ نحو 13 كيلومترًا، مع إنجاز نحو 50% من الأرصفة المستهدفة.

وأشار الوزير إلى أن المشروع ينتظر أن يخلق حركة اقتصادية في منطقة شرق الإسكندرية، من خلال ارتباط الميناء بالمصانع والمناطق اللوجيستية والتجمعات العمرانية، بما يجعل النشاط الاستثماري جزءًا من منظومة أوسع تشمل النقل والصناعة وفرص العمل والخدمات.

وعلى صعيد التخطيط العمراني، لفت الوزير إلى أهمية ربط المدن الجديدة منذ البداية بشبكات النقل والأنشطة الاقتصادية، مستعيدًا تجربة مدينة العاشر من رمضان التي بدأ إنشاؤها منذ عقود من دون توفير وسائل نقل بالقدر الكافي في بدايتها، وهو ما تعمل الدولة حاليًا على تداركه في التجمعات العمرانية الجديدة.

- الرئيس السيسي: فين الخدمة المجتمعية؟

وفيما يتعلق بدور المستثمرين في المشروعات الكبرى، أكد الرئيس السيسي ضرورة وجود مكون واضح للخدمة المجتمعية داخل هذه المشروعات، خاصة مع وصول استثمارات بعضها إلى مليارات الدولارات، مطالبًا بأن يقترن التوسع الاستثماري بمساهمة مباشرة في تلبية احتياجات المواطنين.

وطرح الرئيس فكرة إنشاء ما بين 100 و200 ألف وحدة سكنية، قبل أن يحدد 200 ألف وحدة للإيجار بوصفها نموذجًا للخدمة المجتمعية التي يمكن أن يقدمها المستثمرون بالتوازي مع المشروعات الكبرى.

وخلال النقاش، أشار رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى إلى مساهمة القطاع الخاص في مشروعات مثل «حياة كريمة» وصندوق «تحيا مصر» وبرامج القضاء على العشوائيات وتوفير مساكن بديلة للأسر الأكثر احتياجًا.

وعقّب الرئيس بأن ما يطرحه في هذا السياق يتعلق بخدمة مجتمعية مستقلة عن تلك المشاركات، ضاربًا مثالًا بحجم العائد الممكن تخصيص نسبة محدودة منه لهذا الغرض، ومشددًا على أن إنشاء 200 ألف وحدة للإيجار يمثل مساهمة اجتماعية مرتبطة بحجم المشروعات والاستثمارات الجديدة.

ويأتي ذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني لـ«منتدى مصر 2026»، حيث شارك الرئيس السيسي في جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية» بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وناقشت الجلسة مشروعات الطرق والموانئ والنقل والإسكان والمدن الجديدة وتطوير البيئة العمرانية، إلى جانب الشراكة مع القطاع الخاص ودورها في خطط التنمية.

وشهد اليوم الثاني أيضًا الإعلان عن اتفاق بين الدولة ومجموعة طلعت مصطفى لتطوير وإنشاء وتشغيل أربعة مشروعات كبرى متعددة الاستخدامات، من بينها مشروع صناعي ولوجيستي وعقاري بمنطقة أبو قير، فيما شدد الرئيس على أهمية أن تتضمن المشروعات الاستثمارية جانبًا للخدمة المجتمعية.