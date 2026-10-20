الحرس الثوري: انفجار في ناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم جنوب هرمز

أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، وقوع انفجار في ناقلة نفط عملاقة إثر اصطدامها بلغم بحري جنوب مضيق هرمز.

وقالت، في بيان، إن الناقلة، التي تبلغ قدرتها الاستيعابية نحو مليوني برميل من النفط، حاولت عبور المضيق عبر مسار وصفه بأنه "غير مسموح به".

وأضافت أن الناقلة أغلقت أنظمة الرادار والملاحة ولم تستجب للتحذيرات، قبل اصطدامها بلغم بحري جنوب المضيق، ما أعقبه انفجار.

وحمل الحرس الثوري مالكي السفن وأطقمها في الخليج وبحر العرب مسؤولية العبور عبر مسارات غير مصرح بها، مؤكدا أن إيران سترد بحزم على أي محاولة "تتجاهل أمن مضيق هرمز".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت دائرة العلاقات العامة للقوات البحرية بالجيش الإيراني، في بيان، رصد ناقلة نفط تحترق في الممر الجنوبي لمضيق هرمز، مدعية أنها خالفت المسار والقواعد التي حددتها طهران.

ولم يتضح من البيانين ما إذا كانا يتحدثان عن الناقلة نفسها أم ناقلتين مختلفتين.

وكانت إيران قد أعلنت، في 12 يوليو الماضي، إعادة إغلاق مضيق هرمز، عقب استئناف الولايات المتحدة هجماتها في الثامن من الشهر نفسه.

وهددت طهران باستهداف السفن التي تسلك مسارات غير تلك التي حددتها، أو تعبر المضيق "دون تصريح".