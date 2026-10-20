الرئيس السيسي عن الإيجار القديم: كانت فكرة رائعة لكنها تسببت في أكبر أزمة عشوائيات وإسكان غير مخطط

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لم يقلق أبدًا من الأعباء الناجمة عن المسار الذي تتخذه الدولة، لكن ما يقلقه ويجب أن يقلق منه الجميع هو الانطباع الذي يتشكل في وعي المواطنين ويؤدي إلى الشحن المستمر.

وأضاف خلال جلسة بعنوان التنمية الحضرية والعمرانية ضمن أعمال منتدى مصر، اليوم الثلاثاء، أن المسئول لا يتحدث بمفرده لكن هناك الإعلام أيضًا وغيره، وبالتالي يتشكل انطباع عام، معقبا: «إحنا بنبني وفيه آخرين ليسوا حسن النية».

ووجه الرئيس السيسي، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل، وكذلك المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان وطالبها مع صندوق حياة كريمة بتنفيذ 200 ألف وحدة سكنية.

ولفت إلى أنه عند العمل على وضع قانون للإيجارات (الإيجار القديم) كان الهدف منه حدوث اختراق لفكرة التمليك، وعقب: «أنا من الجيل اللي شاف شقق كتير بالإيجار وكان الإيجار مش محتاج غير إنك تدفع 4 أو 5 أو 7 جنيهات وكل واحد كان بياخد إيجار الشقة اللي على قده».

ولفت إلى أن الطرح المثالي كان تخفيض الإيجار لكن ترتب عليه أكبر أزمة عشوائيات وإسكان غير مخطط في الدولة المصرية، موضحًا أن الدولة لم تتمكن من أن تحل محل المجتمع المدني في إنشاء وحدات تلبي وحدات تلبي مطالب المواطنين.

واستكمل: «الفكرة كانت رائعة لأنه في النهاية زوّد لكل أسرة عايشة في شقة إداهم 20-25% من الدخل لأن المرتبات كانت بين 8 و12 جنيه في الوقت ده.. القرار كان جميل ومثالي وكلنا كنا سعداء جدا لكن تداعيات القرار مع أزمة 1967 مع أزمة اليمن 1962 لم تمكن الحكومة من أن تحل الفراغ المترتب عن تقاعس أو تراجع أو رفض المواطنين للبناء».