وزير الخارجية ونظيره اليوناني يبحثان العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، التزام مصر بمواصلة التعاون مع اليونان وقبرص في إطار آلية التعاون الثلاثي، وذلك خلال اتصال هاتفي مع جيورجوس جيرابيتريتيس، وزير خارجية اليونان، اليوم الثلاثاء.

وقال السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أن عبد العاطي ثمّن الروابط الوثيقة التي تجمع مصر واليونان، مشيرًا إلى خصوصية العلاقات بين البلدين وطابعها الاستراتيجي، فضلًا عن الروابط التاريخية والقرب الجغرافي اللذين أسهما في توسيع نطاق المصالح المشتركة.

وأشار وزير الخارجية إلى التطور النوعي الذي تشهده العلاقات، لا سيما بعد رفعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مؤكدًا أهمية مواصلة التعاون في إطار الآلية الثلاثية مع قبرص، التي أصبحت، بحسب المتحدث الرسمي، نموذجًا للتعاون الإقليمي المتكامل في مواجهة التحديات المتصاعدة بمنطقة البحر المتوسط.

واستعرض الوزيران الاستعدادات الجارية للقمة المقبلة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية والتحديات التي تشهدها المنطقة، مع التركيز على الملف الليبي في ضوء المستجدات الأخيرة.