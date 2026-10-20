قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن إنشاء محطات الكهرباء لم يستهدف التنمية فقط، وإنما كان أيضًا جزءًا من استراتيجية تثبيت الدولة المصرية.

وأضاف، خلال جلسة بعنوان «التنمية الحضرية والعمرانية» ضمن أعمال منتدى مصر، اليوم الثلاثاء: «فيه عندك دولة وفيها ناس سواء 90 مليون أو 100 مليون عاوزين يعيشوا ومش مستحملين، وأول ما تحصل أزمة الكهرباء يقولك الكهرباء قطعت ليه، والجرائد تقول الكهرباء بتتقطع ليه، ويا وزير الكهرباء أنت وعدت، ويا رئيس الوزراء أنت قلت الكهرباء مش هتنقطع إلا ساعتين، دي بتتقطع 3 ساعات».

وأوضح الرئيس السيسي أن الطرح المثالي للتعامل مع بعض التحديات قد يتعارض أحيانًا مع الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي والإنساني والأخلاقي للدولة.

وتطرق إلى أوضاع بعض المقابر في مناطق القاهرة القديمة، مثل القلعة والسيدة نفيسة والسيدة زينب والإمام الشافعي، قائلًا إن المياه كانت تتسرب إلى نسبة كبيرة منها، وإن الأهالي كانوا يضعون الرمل والطوب قبل دفن الجثمان بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وتابع: «قلت لهم انزلوا وهاتوا الإعلام معاكم وصوروا المقابر وفيها المياه الجوفية وهي ناشعة في نسبة كبيرة من المقابر».

وأوضح أن الطرح المثالي قد يكون عدم الاقتراب من هذه المناطق، لكن الواقع يفرض حلولًا، مضيفًا أنه لا يصح شرعًا أو إنسانيًا أن تقبل دولة تحترم شعبها دفن الموتى في المياه وتركهم على هذه الحال.

ولفت الرئيس السيسي إلى إنشاء 30 ألف مقبرة بديلة لهذه المناطق، قائلًا: «الحلول اللي أنا بطرحها ده موضوع مفيش فيه مصلحة غير إننا بنحاول مسائل بعضها الناس بتعرفه وبعضها الناس مش بتعرف حجمه ولا تكلفته.. زي تكلفة المقابر دي».