 الرئيس السيسي: محطات الكهرباء لم تكن للتنمية فقط.. بل لتثبيت الدولة المصرية - بوابة الشروق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 10:07 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد اعتراض نادي الزمالك على التحكيم في القمة الـ133 ؟
النتـائـج تصويت

الرئيس السيسي: محطات الكهرباء لم تكن للتنمية فقط.. بل لتثبيت الدولة المصرية

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 - 9:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 - 9:48 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن إنشاء محطات الكهرباء لم يستهدف التنمية فقط، وإنما كان أيضًا جزءًا من استراتيجية تثبيت الدولة المصرية.

وأضاف، خلال جلسة بعنوان «التنمية الحضرية والعمرانية» ضمن أعمال منتدى مصر، اليوم الثلاثاء: «فيه عندك دولة وفيها ناس سواء 90 مليون أو 100 مليون عاوزين يعيشوا ومش مستحملين، وأول ما تحصل أزمة الكهرباء يقولك الكهرباء قطعت ليه، والجرائد تقول الكهرباء بتتقطع ليه، ويا وزير الكهرباء أنت وعدت، ويا رئيس الوزراء أنت قلت الكهرباء مش هتنقطع إلا ساعتين، دي بتتقطع 3 ساعات».

وأوضح الرئيس السيسي أن الطرح المثالي للتعامل مع بعض التحديات قد يتعارض أحيانًا مع الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي والإنساني والأخلاقي للدولة.

وتطرق إلى أوضاع بعض المقابر في مناطق القاهرة القديمة، مثل القلعة والسيدة نفيسة والسيدة زينب والإمام الشافعي، قائلًا إن المياه كانت تتسرب إلى نسبة كبيرة منها، وإن الأهالي كانوا يضعون الرمل والطوب قبل دفن الجثمان بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وتابع: «قلت لهم انزلوا وهاتوا الإعلام معاكم وصوروا المقابر وفيها المياه الجوفية وهي ناشعة في نسبة كبيرة من المقابر».

وأوضح أن الطرح المثالي قد يكون عدم الاقتراب من هذه المناطق، لكن الواقع يفرض حلولًا، مضيفًا أنه لا يصح شرعًا أو إنسانيًا أن تقبل دولة تحترم شعبها دفن الموتى في المياه وتركهم على هذه الحال.

ولفت الرئيس السيسي إلى إنشاء 30 ألف مقبرة بديلة لهذه المناطق، قائلًا: «الحلول اللي أنا بطرحها ده موضوع مفيش فيه مصلحة غير إننا بنحاول مسائل بعضها الناس بتعرفه وبعضها الناس مش بتعرف حجمه ولا تكلفته.. زي تكلفة المقابر دي».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك