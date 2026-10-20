ارتفاع معدل تضخم أسعار الجملة في ألمانيا إلى أعلى مستوياته منذ 2023

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الصادرة اليوم الثلاثاء ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين الصناعيين (الجملة) خلال الشهر الماضي بأسرع وتيرة له منذ أوائل 2023، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة وزيادة أسعار السلع الوسيطة.

وبحسب البيانات الأولية، ارتفع مؤشر أسعار الجملة للسلع الصناعية بنسبة 6.7% سنويا، مقابل ارتفاعه بنسبة 4.6% خلال أغسطس.

ووصل معدل التضخم لأسعار الجملة الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ مارس الماضي، عندما سجل 7.5% بحسب مكتب الإحصاء.

في الوقت نفسه استمر الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وارتفعت أسعار الجملة للطاقة بنسبة 14.9% سنويا، بعد ارتفاعها بنسبة 8.3% في الشهر السابق، وبنسبة 5.8% خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وارتفعت أسعار الجملة للزيوت المعدنية بنسبة 51.3% سنويا، في حين زادت أسعار زيت التدفئة بنحو 100%.

وارتفعت أسعار السلع الوسيطة بنسبة 6.4% خلال الشهر الماضي نتيجة ارتفاع أسعار المعادن والكيماويات بشكل أساسي، بعد ارتفاعها بنسبة 6.1% خلال الشهر السابق.

وارتفعت أسعار السلع الرأسمالية بنسبة 2.4% والسلع المعمرة بنسبة .2%.

وفي المقابل، تراجعت أسعار السلع غير المعمرة بنسبة 1.8%.

ومع استبعاد أسعار الطاقة ارتفع مؤشر أسعار الجملة في ألمانيا خلال الشهر الماضي بنسبة 3.2%، مقابل ارتفاعه بنسبة 0.1% خلال الشهر السابق.

وعلى أساس شهري زادت أسعار الجملة بنسبة 1.9%.