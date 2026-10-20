 زيلينسكي يعلن استئناف عمل نظام الإنذار المبكر عقب مكالمة روبيو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زيلينسكي يعلن استئناف عمل نظام الإنذار المبكر عقب مكالمة روبيو

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
النرويج - أسوشيتد برس
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 - 9:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 - 9:44 م

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء أن كييف تلقت إنذارات مبكرة من شركائها بعد هجمات روسية تم شنها دون سابق إنذار.

وقال زيلينسكي إن هذا التغيير جاء عقب محادثات مع المسئولين الأمريكيين، بما في ذلك مكالمة هاتفية أجراها في وقت سابق من اليوم مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وأضاف زيلينسكي: "نحن ممتنون لأن تبادل المعلومات الاستخباراتية يعمل الآن، وأتحدث هنا عن الإنذار المبكر، الذي يعد بالغ الأهمية لشعبنا، وللأطفال والبالغين والمدنيين؛ لأنه يتيح لنا معرفة موعد اقتراب صاروخ باليستي. لذلك، نحن ممتنون للجانب الأمريكي الآن لكون هذه المنظومة تعمل".

 

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