رئيس دار الأوبرا يكرم اسم هاني شاكر في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية الـ34

كرّم الدكتور رضا الوكيل، رئيس دار الأوبرا المصرية ورئيس مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، منذ قليل، اسم الفنان الراحل هاني شاكر، خلال حفل افتتاح الدورة الـ34 من المهرجان، التي تحمل اسمه إهداءً وتكريمًا لمسيرته الفنية، وذلك بجانب 9 شخصيات أخرى أسهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والوطن العربي.

وشملت قائمة المكرمين «الدكتور عصام الجودر من البحرين، واسم الموسيقار وعازف الأكورديون الراحل مختار السيد، وعازف الكمان الدكتور سمير رشاد، وعازف الناي محمد فودة، واسم المؤلف والموزع الموسيقي الراحل محمد هلال، والناقدة الموسيقية الدكتورة إيناس جلال الدين، واسم الشاعر الراحل رضا أمين، والمطرب وليد حيدر، والفنان طارق فؤاد».

وتأتي مراسم التكريم ضمن حفل افتتاح الدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الذي تستمر فعالياته حتى 30 أكتوبر الجاري، على مسارح دار الأوبرا المصرية بالقاهرة والإسكندرية، برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وبإدارة المايسترو محمد الموجي للمهرجان.

ويتضمن حفل الافتتاح، عرض فيلمين تسجيليين عن رموز الفن المصري والفنان الراحل هاني شاكر، بجانب تقديم أغنية جديدة بعنوان «فيه ناس تغيب»، بصوت الفنانة نيفين رجب، إهداءً إلى روح أمير الغناء العربي، من كلمات عبد الله حسن وألحان شريف حمدان.

كما يشهد الحفل تقديم مجموعة من أشهر أغاني هاني شاكر، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عاطف، بمشاركة عدد من المطربين، بينهم أشرف وليد ومحمد طارق وأحمد عصام وأحمد سعيد وياسر سعيد ومحمد الخولي وأحمد عفت وأحمد صبري وأحمد حسن ومحمد حسن.

ويشارك في الحفل أيضًا الفنان محمد شاهين بأغنية «ياريتك معايا»، والفنانة أنوشكا بأغنية «أنا قلبي ليك»، فيما تختتم الفنانة نادية مصطفى الأمسية بأغنيتي «مشتريكي» و«كده برضه يا قمر».