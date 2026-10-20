رئيس وزراء بلغاريا: لن نشارك في مساعدات مالية أوروبية جديدة لأوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف، اليوم الثلاثاء، أن بلغاريا لن تشارك بعد الآن في مساعدات مالية جديدة يقدمها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.

وفي قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة، طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الاتحاد الأوروبي مبلغ 70 مليار يورو أخرى (78.6 مليار دولار) للعام المقبل للدفاع ضد العملية الروسية الشاملة.

ونقلت وكالة الأنباء البلغارية عن راديف قوله للصحفيين في بلدة تفارديتسا الصغيرة: "كيف يبدو الأمر بالنسبة لكم على خلفية كل ما يحدث في أوروبا؟ لا يمكن لبلغاريا أن تشارك بأي شكل من الأشكال في هذه الـ70 مليار يورو".

وأشار راديف، إلى أن الاتحاد الأوروبي وافق على تقديم 90 مليار يورو لأوكرانيا في العام الماضي، تغطي عامي 2026 و2027.

وقد تفاوضت ثلاث دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي –المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا - على عدم المساهمة في تكاليف هذا القرض، ومع ذلك لا تزال بلغاريا تشارك.

وقال إن حرب أوكرانيا تستنزف الاقتصادات الأوروبية وتؤدي إلى توترات اجتماعية وعدم استقرار سياسي. ودعا إلى إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن.

وذكر رئيس الوزراء البلغاري، الذي شغل أيضا منصب رئيس البلاد من عام 2017 حتى استقالته في يناير 2026، إن "النتيجة لن تتحقق بالطرق العسكرية".