 رئيس وزراء بلغاريا: لن نشارك في مساعدات مالية أوروبية جديدة لأوكرانيا - بوابة الشروق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 11:23 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد اعتراض نادي الزمالك على التحكيم في القمة الـ133 ؟
النتـائـج تصويت

رئيس وزراء بلغاريا: لن نشارك في مساعدات مالية أوروبية جديدة لأوكرانيا

صوفيا - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 - 10:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 - 10:59 م

أعلن رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف، اليوم الثلاثاء، أن بلغاريا لن تشارك بعد الآن في مساعدات مالية جديدة يقدمها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.

وفي قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة، طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الاتحاد الأوروبي مبلغ 70 مليار يورو أخرى (78.6 مليار دولار) للعام المقبل للدفاع ضد العملية الروسية الشاملة.

ونقلت وكالة الأنباء البلغارية عن راديف قوله للصحفيين في بلدة تفارديتسا الصغيرة: "كيف يبدو الأمر بالنسبة لكم على خلفية كل ما يحدث في أوروبا؟ لا يمكن لبلغاريا أن تشارك بأي شكل من الأشكال في هذه الـ70 مليار يورو".

وأشار راديف، إلى أن الاتحاد الأوروبي وافق على تقديم 90 مليار يورو لأوكرانيا في العام الماضي، تغطي عامي 2026 و2027.

وقد تفاوضت ثلاث دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي –المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا - على عدم المساهمة في تكاليف هذا القرض، ومع ذلك لا تزال بلغاريا تشارك.

وقال إن حرب أوكرانيا تستنزف الاقتصادات الأوروبية وتؤدي إلى توترات اجتماعية وعدم استقرار سياسي. ودعا إلى إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن.

وذكر رئيس الوزراء البلغاري، الذي شغل أيضا منصب رئيس البلاد من عام 2017 حتى استقالته في يناير 2026، إن "النتيجة لن تتحقق بالطرق العسكرية".

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك