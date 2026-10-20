متحدث الإسكان: «حياة كريمة» وحده كان كافيا بما حققه من تطوير قرى ومراكز الجمهورية

قال المهندس عمرو خطاب، مساعد وزيرة الإسكان والمتحدث باسم الوزارة، إن المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استعرضت عددًا من المشروعات التي نفذتها الوزارة، وأجابت عن 3 أسئلة شغلت الرأي العام، وذلك خلال جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية»، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر 2026.

وأوضح خطاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن الأسئلة تضمنت: ما فائدة المشروعات التي نُفذت باستثمارات ضخمة؟ وهل نُفذت في التوقيت المناسب؟

وأضاف أن الوزيرة تطرقت إلى مشروع «حياة كريمة»، باعتباره «جوهر الحياة الاجتماعية في مصر»، في ظل معاناة 60 مليون مواطن سابقًا من ظروف معيشية صعبة، وافتقارهم إلى الخدمات والمرافق الأساسية، مثل مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من «حياة كريمة» رفعت نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي إلى 60%، مقارنة بـ12% في عام 2014، فيما تجاوزت نسبة تغطية مياه الشرب 70%، مقابل نحو 40% في العام نفسه.

وتابع أن المرحلة الأولى من المبادرة شملت 1477 قرية في 52 مركزًا على مستوى الجمهورية، باستثمارات تجاوزت 200 مليار جنيه، مضيفًا: «لو لم يتم تنفيذ غير هذا المشروع لكان كافيًا».

وتطرق خطاب إلى حديث الوزيرة خلال الجلسة عن تطوير 342 منطقة غير آمنة على مستوى الجمهورية، من خلال تنفيذ 246 ألف وحدة سكنية، باستثمارات تجاوزت 635 مليار جنيه.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجّه، خلال مشاركته صباح الثلاثاء في جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية» ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر 2026، الحكومة وصندوق تحيا مصر بالتعاون لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار، على أن يتحمل كل طرف 50% من التكلفة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ويُعقد منتدى مصر 2026 خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر بالعاصمة الجديدة، ويستهدف فتح مساحة للحوار حول قضايا التنمية وأثر السياسات العامة والبرامج التنموية على حياة المواطنين، من خلال جلسات عامة وحوارات متخصصة تسعى إلى تحديد التحديات والفجوات والأولويات العملية للمرحلة المقبلة.





