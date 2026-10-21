أمنية فرج: مناقشات منتدى مصر 2026 تدعم التنمية والتحول الرقمي

أكدت أمنية فرج، مساعد الأمين العام لأمانة العمل الجماهيري بالقاهرة بحزب إرادة جيل، أن منتدى مصر 2026 يعد منصة للحوار وتبادل الرؤى ومناقشة القضايا الوطنية ذات الأولوية، وفي مقدمتها التنمية المستدامة والتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأعربت أمنية فرج عن تقديرها لمستوى تنظيم المنتدى وما أتاحه من مساحة للنقاش وتبادل الأفكار وطرح الرؤى المختلفة حول الملفات المطروحة، مشيرة إلى أن نجاح الفعاليات الوطنية لا يقتصر على تنظيمها، وإنما يمتد إلى جودة المناقشات المطروحة، وقدرتها على بلورة أفكار وتوصيات قابلة للتطبيق، تسهم في دعم خطط التنمية وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأضافت أن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة مهمة لتعزيز الحوار بين مختلف الأطراف المعنية بقضايا التنمية، وتبادل الخبرات بشأن التحديات الراهنة والفرص المستقبلية، بما يساعد على صياغة رؤى أكثر تكاملًا لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.

وأكدت مساعد الأمين العام لأمانة العمل الجماهيري بالقاهرة بحزب إرادة جيل أن التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يأتيان في مقدمة الملفات التي تتطلب استمرار النقاش والعمل المشترك، في ظل الدور المتزايد للتكنولوجيا في تحسين كفاءة المؤسسات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت أن التوسع في رقمنة الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز أمن البيانات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، تمثل محاور مهمة لدعم مسار التحول الرقمي، مشددة على ضرورة ربط الأفكار والمقترحات التي تطرحها المنتديات والمؤتمرات بخطط تنفيذية واضحة تضمن الاستفادة منها.

وأشارت أمنية فرج إلى أن القيمة الحقيقية للمؤتمرات والمنتديات الوطنية تكمن في قدرتها على تحويل النقاشات وتبادل الخبرات إلى مبادرات عملية تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحفز الاستثمار، وتفتح آفاقًا جديدة لفرص العمل، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات وجودة حياة المواطنين.

وشددت على أهمية استمرار الحوار حول التحديات التي تواجه قطاعات التنمية المختلفة، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات والجهات المعنية، مع وضع احتياجات المواطنين في مقدمة الأولويات، والعمل على تحويل الرؤى المطروحة إلى نتائج قابلة للقياس.

واختتمت أمنية فرج تصريحاتها بالتأكيد على أهمية البناء على ما تطرحه الفعاليات الوطنية من أفكار ومناقشات، بما يعزز ثقافة الحوار والمشاركة، ويدعم جهود تطوير الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن الاستثمار في التكنولوجيا والكوادر البشرية يمثل أحد المسارات المهمة لمواكبة متطلبات المستقبل.