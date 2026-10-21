نبيل فهمي: لبنان من أولويات العمل العربي وما يتعرض له شعبه من تدمير أمر غير مقبول

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، إنّه أجرى لقاءات عديدة على المستوى الرسمي الحكومي والشعبي لدى زيارته للبنان، وانتهز هذه الفرصة للحصول على رسالة ولإعطاء رسالة لأهل لبنان.

وأضاف في لقاء خاص مع أحمد سنجاب مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أنّ لبنان من أولويات العمل العربي، وما يتعرض له الشعب اللبناني من اعتداءات إسرائيلية مستمرة من قلق وتدمير شيء غير مقبول، مشددًا، على أن الدعم العربي موجود وسيستمر.

وتابع، أن قرارات الجامعة العربية في الاجتماع الوزاري الأخير عن لبنان كانت متميزة ومختلفة عما سبق، وشملت القضية بشكلها الشامل وباقتراحات تفصيلية وإجراءات محددة.

وأوضح أنه حمل رسالة من لبنان للعالم العربي والمجتمع الدولي، وكانت أول زيارة له إلى الجنوب، حيث قصد الذهاب إلى الجنوب ليكون بين أهل الجنوب، ومرّ في ساحات مدمَرة تدميرا غاشما بكل المعايير.

ولفت فهمي إلى أنه استمع إلى مواطنين لبنانيين سلميين تحدثوا عن حياتهم اليومية وأمنهم وأمن ذويهم ساعين للحصول على دعم من العالم العربي والمجتمع العربي للحق اللبناني الأصيل وهو الحق في الحياة بأمن وأمان داخل الوطن.

واختتم نبيل فهمي، زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان منذ توليه مهام منصبه، بجولة ميدانية في جنوب البلاد، اطلع خلالها على آثار الاعتداءات الإسرائيلية وحجم الدمار الذي لحق بعدد من القرى والبلدات.

واستمع فهمي إلى عرض من قيادات الجيش اللبناني بشأن الأوضاع الميدانية ومخاطر نشوء فراغ أمني عقب رحيل قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل».