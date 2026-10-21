منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للرجال

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تُوِّج منتخب مصر للرجال بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة 2026، التي تستضيفها مدينة طنجة المغربية خلال الفترة من 18 إلى 25 أكتوبر الجاري، بعدما حسم المباراة النهائية بنتيجة 3-2، ليواصل الفراعنة تألقهم على الساحة الإفريقية.

وقدم منتخب مصر مباراة قوية ومثيرة أمام نظيره الجزائري، نجح خلالها في حسم المواجهة لصالحه، ليتوج باللقب الإفريقي.

ويرأس بعثة المنتخب الوطني الكابتن أشرف عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة، فيما يضم الجهاز الفني كلًا من الكابتن أحمد صالح مديرًا فنيًا، والكابتن مجدي سلامة، والكابتن هشام إسماعيل مدربين.

قائمة منتخب مصر للرجال

تضم قائمة المنتخب كلًا من عمر عصر، ويوسف عبد العزيز، وبدر مصطفى، ومحمود أشرف حلمي، ومحمد البيلي.

وكان منتخب مصر للسيدات لتنس الطاولة قد تُوِّج أيضًا بلقب بطولة إفريقيا، بعد فوزه على نظيره التونسي بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية.

وقدم المنتخب المصري أداءً قويًا خلال المباراة، ليحسم المواجهة لصالحه بثلاثة أشواط دون مقابل، ويتوج باللقب القاري عن جدارة.