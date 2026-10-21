«الشروق» ترصد رفع كفاءة الشوارع وطلاء العقارات وتوحيد لافتات المحال

أصحاب المحال: التطوير أتاح مسارات آمنة للمشاة وسهل وصول الزبائن.. وباعة يطالبون بإعادة النظر في نتائج الحصر



مصدر بمحافظة القاهرة: مراجعة حالات الباعة غير الحاصلين على طاولات بديلة.. «التنمية المحلية»: المرحلة الثانية تستهدف رفع كفاءة المرافق والأرصفة والشوارع



تتواصل أعمال تطوير منطقة العتبة بوسط القاهرة، وتشمل رفع كفاءة البنية التحتية وتنظيم أماكن الباعة الجائلين وطلاء واجهات العقارات وتوحيد لافتات المحال؛ بهدف تحسين المظهر الحضاري للمنطقة وتيسير حركة المواطنين والمترددين عليها.

وفي المقابل، لا تزال شكاوى عدد من الباعة الذين لم يحصلوا على طاولات بديلة قائمة، وسط مطالب بإعادة النظر في نتائج الحصر وتوفير أماكن تتيح لهم مواصلة العمل.

ورصدت «الشروق»، خلال جولة ميدانية بالمنطقة، تسكين عدد من الباعة الجائلين بشارع الجوهرى، بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية ورفع كفاءة المرافق. واصطفت الطاولات الجديدة بصورة منتظمة، مع تخصيص مسارات لحركة المترددين على المنطقة.

وقال رجب سعيد، أحد الباعة الحاصلين على طاولة بالعتبة، إن أعمال التطوير أسهمت في تسهيل حركة المواطنين داخل المنطقة، بعدما كان الزحام والإشغالات يعرقلان المرور والاطلاع على المنتجات المعروضة.

وأضاف سعيد، في حديثه لـ«الشروق»، أن تصميم الطاولات الجديدة مناسب لطبيعة المكان، لكنه اقترح خفض ارتفاعها لتسهيل رؤية المنتجات والوصول إليها، موضحًا أن تنظيم أماكن البيع ساعد على تحسين حركة التسوق.

وأشار إلى أن الطاولات تمثل مصدر رزق أساسيًا لأصحابها، مؤكدًا تمسك الباعة بالأماكن المخصصة لهم لاعتمادهم عليها في توفير احتياجات أسرهم.

في المقابل، قال محمد عزوز، أحد الباعة الذين لم يحصلوا على طاولة بديلة، إنه يعمل في منطقة العتبة منذ 35 عامًا، وإنه قدم بطاقة إثبات الشخصية خلال أعمال الحصر، لكنه لم يحصل على مكان بديل، رغم تقديم شكاوى وتظلمات إلى الحي والمحافظة ووزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء.

وأضاف عزوز، لـ«الشروق»، أن أكثر من 170 بائعًا، بحسب تقديره، لم يحصلوا على طاولات بديلة رغم إجراءات الحصر، مشيرًا إلى أن استمرارهم في البيع على الأرصفة يضع مصدر رزقهم أمام تحديات.

وقال بائع آخر، فضل عدم ذكر اسمه، إن عددًا من الباعة الذين لم يحصلوا على طاولات ما زالوا يفترشون الأرصفة، موضحًا أنهم شاركوا في الحصر قبل إبلاغهم بعدم أحقيتهم في الحصول على أماكن بديلة، من دون أن تتضح لهم أسباب الاستبعاد.

وأضاف البائع لـ«الشروق»، أن بعض الباعة، وفقًا لروايته، كانوا يمتلكون أكثر من "فرشة" واستعانوا بأشخاص آخرين خلال إجراءات الحصر للحصول على طاولات إضافية، في ظل تخصيص طاولة واحدة لكل بائع.

على الجانب الآخر، قال صاحب محل تجاري بالمنطقة، إن الطاولات الجديدة أسهمت في إبراز واجهات المحال وتحسين فرص وصول الزبائن إليها، بعدما كانت كثافة الفرش والإشغالات تعوق الحركة أمام المتاجر.

وأضاف صاحب المحل لـ«الشروق» أن تنظيم أماكن البيع ساعد على تقليل المشكلات بين أصحاب المحال والباعة الجائلين، مشددًا على أهمية الحفاظ على الأرصفة مخصصة لحركة المشاة، مع توفير أماكن مناسبة للباعة الذين يعتمدون على نشاطهم في كسب الرزق.

من جهته، قال مصدر مسؤول بمحافظة القاهرة، إن العمل جارٍ على إنشاء باكيات جديدة على رصيف يعرف باسم «حلاوة»، تمهيدًا لنقل باقي الباعة إليها.

وأضاف المصدر لـ«الشروق»، أن أعمال التطوير تمتد إلى العقارات المطلة على الشوارع الرئيسية، حيث جرى طلاء معظم الواجهات، إلى جانب طلاء عدد من العمارات القديمة والشهيرة بالمنطقة، ومنها عمارات الأندلس وصيدناوي وتيرينج وحلاوة، فضلًا عن توحيد لافتات المحال التجارية باستخدام ألوان مختلفة تتناسب مع طبيعة كل منطقة، من بينها الذهبي والبني.

وأوضح أن أعمال رفع كفاءة البنية التحتية وطلاء العقارات المطلة على شارع البوسطة مستمرة، كما يجري تنفيذ باكيات جديدة بشارع الرويعي وطلاء المباني، تمهيدًا لتصميم طاولات للباعة بعد الانتهاء من حصرهم بالشارع.

وأشار إلى أن شارع يوسف نجيب يشهد أيضًا أعمالًا لرفع كفاءة البنية التحتية وطلاء الواجهات وتوحيد لافتات المحال، بالتزامن مع تنفيذ باكيات جديدة، لافتًا إلى ظهور سقالات على عدد من العقارات وجراج الأوبرا في إطار الأعمال الجارية بالمنطقة.

وأضاف المصدر أنه وضعت لافتة على المبنى الإداري وجراج الأوبرا، خلف تمثال إبراهيم باشا، في إطار مشروع لتحويل المبنى الإداري إلى فندق سياحي ومحال تجارية ومكاتب إدارية وعيادات طبية.

وفيما يتعلق بانتشار الباعة الجائلين رغم أعمال التطوير، أوضح المصدر أن حملات مكثفة تُنفذ باستمرار لرفع الإشغالات من منطقة التطوير لحين الانتهاء من الأعمال الجارية، بما يضمن عدم عودة الإشغالات إلى المساحات التي جرى تطويرها.

وبشأن شكاوى بعض الباعة من عدم حصولهم على طاولات بديلة، قال المصدر إن المحافظة تراجع الحالات التي لم تحصل على أماكن بديلة، للعمل على توفير بدائل لمن لم يحصلوا على طاولة أو باكية بدلًا من المساحات التي كانوا يعملون بها قبل التطوير.

من جانبه، قال مصدر مسؤول بوزارة التنمية المحلية والبيئة إن المرحلة الأولى من مشروع التطوير انتهت، فيما يجري تنفيذ المرحلة الثانية، التي تشمل ترميم واجهات العقارات وتطوير سوق العتبة، وتمتد إلى خمسة شوارع بطول إجمالي يبلغ 1052 مترًا.

وأوضح المصدر لـ«الشروق» أن الشوارع الخمسة هي امتداد شارع يوسف نجيب، وشارع قطاوي، وشارع باب شرق، وشارعا البوسطة والعتبة.

وأضاف أن المرحلة الثانية تستهدف أيضًا رفع كفاءة المرافق والأرصفة والشوارع، وتنظيم حركة الباعة، وتوحيد واجهات المحال ولافتاتها، وتحسين المظهر العمراني.

وكانت الأجهزة المعنية قد بدأت تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير منطقة العتبة في مارس 2025، وشملت شوارع الجوهرى ويوسف نجيب والعسيلي.

وتضمنت الأعمال إخلاء الشوارع المستهدفة ونقل الباعة الجائلين مؤقتًا إلى جراج العتبة لحين انتهاء الأعمال، إلى جانب تنفيذ نحو 473 طاولة بديلة للفرش العشوائي، ورفع كفاءة المباني وطلاء الواجهات وتحسين المرافق ومسارات حركة المشاة، بتكلفة معلنة بلغت نحو 38 مليون جنيه من ميزانية وزارة التنمية المحلية والبيئة.