برلمانية تطالب بتحرك رسمي حاسم للتصدي لتجاوزات وزير المالية الاسرائيلي

استنكرت النائبة دعاء البنا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، التصريحات الصادرة عن وزير المالية الإسرائيلي تجاه مصر، مؤكدةً رفضها القاطع لأي تصريحات تمس الدولة المصرية أو تتجاوز حدود المسؤولية السياسية والدبلوماسية.

وأكدت النائبة دعاء البنا في تصريحات لها، أن صدور مثل هذه التصريحات عن مسؤول في الحكومة الإسرائيلية يستوجب موقفًا واضحًا وتحركًا رسميًا يتناسب مع خطورة ما تحمله من رسائل، مطالبةً بالتعامل معها بالجدية اللازمة وعدم السماح بتحولها إلى نهج متكرر في الخطاب السياسي الإسرائيلي تجاه الدولة المصرية.

وأضافت أن مصر أكبر من أن تنال منها تصريحات غير مسؤولة، وأن سيادتها وأمنها القومي خط أحمر لا يقبل المساومة أو التجاوز، مشيرةً إلى أن العلاقات بين الدول لا تُدار بلغة التهديد أو محاولات إطلاق التصريحات الهمجية غير المسؤولة وإنما باحترام السيادة والالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات القائمة.

وشددت على أن المرحلة الراهنة، في ظل ما تشهده المنطقة من توترات متصاعدة، تتطلب قدرًا أكبر من المسؤولية والحكمة، لا إطلاق تصريحات من شأنها تأجيج الأوضاع أو تهديد الاستقرار الإقليمي، مؤكدةً أن مصر ستظل صاحبة موقف ثابت في الدفاع عن أمنها القومي ومصالحها الوطنية.

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن الصمت عن التجاوزات ليس خيارًا، وأن المطلوب هو تحرك رسمي واضح يضع حدًا لهذه التصريحات، ويوصل رسالة حاسمة بأن مصر وسيادتها وأمنها القومي ليست مجالًا للمزايدات أو التهديدات السياسية