 بهاتريك فودين.. مانشستر سيتي يكتسح أيك اليوناني في دوري أبطال أوروبا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بهاتريك فودين.. مانشستر سيتي يكتسح أيك اليوناني في دوري أبطال أوروبا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 21 أكتوبر 2026 - 12:39 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 أكتوبر 2026 - 12:55 ص

حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، فوزا عريضا على ضيفه آيك أثينا اليوناني بنتيجة 5 / 1، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتألق الإنجليزي الدولي فيل فودين مُسجلا ثلاثة أهداف "هاتريك"، في الدقائق 34، و65، و76، بينما كان إليوت أندرسون قد سجل هدفا في الدقيقة 12، وأحرز الفرنسي ريان شرقي هدفا في الدقيقة 57.

وكان هدف آيك أثينا الوحيد قد جاء في الدقيقة 52، عن طريق ستافروس بيليوس.

رفع هذا الفوز رصيد سيتي إلى 6 نقاط، ليستعيد توازنه على صعيد دوري أبطال أوروبا بعد خسارة ثقيلة على ملعبه في الجولة الماضية 2 / 4 أمام باريس سان جيرمان حامل اللقب.

ويحتل سيتي المركز السادس في جدول الترتيب العام، أما آيك أثينا فلديه 3 نقاط فقط في المركز السابع والعشرين.


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