مصرع شخص وإصابة ثلاثة في حادث انقلاب سيارة بمصرف في عزبة مصباح بالغربية

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شهدت عزبة مصباح التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، منذ قليل، مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي وسقوطها في مياه مصرف، نتيجة السرعة الزائدة.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى قسم الطوارئ بمستشفى قطور المركزي، كما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة قطور، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بشأن وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي وسقوطها في مياه مصرف عزبة مصباح، ضمن نطاق دائرة المركز.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة النظامية والسرية إلى موقع الحادث فور ورود البلاغ.

وأفادت التحريات الأمنية، استنادًا إلى روايات شهود عيان، بأن السرعة الزائدة كانت السبب الرئيسي في فقدان السائق السيطرة على السيارة، مما أدى إلى سقوطها في مياه المصرف بعزبة مصباح.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.