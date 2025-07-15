كشف الفنان خالد سليم، عن تفاصيل الأزمة الصحية التي مر بها عام 2019، والتي أدت إلى زيادة وزنه بشكل كبير وصل إلى 45 كيلوجراما.

وأشار خلال لقاء في برنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر فضائية «DMC» إلى معاناته من مشكلة في أحباله الصوتية، قائلا: «ذهبت لأكثر من دكتور أنف وأذن، وأخذت تقريبا نفس العلاج لمدة 3 أشهر وراء بعض، وكان العلاج غلط كان يحتوي على الكورتيزون».

وأوضح أن العلاج كان يوفر حلا مؤقتا؛ لكنه لم يعالج أصل المشكلة، مشيرا إلى أنه توجه إلى طبيب متخصص قام بتشخيص حالته بشكل دقيق بتوصية من الفنان محمد حماقي.

وأوضح أن الطبيب أخبره بوجود تجمع دموي على أحد الأحبال الصوتية بعد إجراء المنظار، مشيرا إلى اختياره إجراء عملية على الراحة واستخدام الكورتيزون؛ بسبب انشغاله بالتصوير.

وتابع: «كان قرارا مصيريا، وبعد العملية، الطبيب أخبرني أنه لم يكن مجرد تجمع دموي، كان ورما، لكنه لم يخبرني قبلها حتى لا يقلقني، ونتائج المزرعة بعد 15 يوما أثبتت أن الورم كان حميدا، والحمد الله صوتي رجع؛ لكن وزني كان زاد 3 أضعاف بسبب الكورتيزون».

وتحدث عن الآثار الجانبية للعلاج بالكورتيزون، والذي تسبب في زيادة وزنه 45 كيلو جراما، ليصل إلى 124 كيلو وتعرضه للتنمر من الجمهور والأصدقاء والمعارف.

وقال: «كنت أذهب مثلا جهة معينة أو شركة تكلمني لتصوير مسلسل، فأروح وأعمل الميتينج الأول وما يرجعوش يكلموني ثاني، وتعرضت للتنمر من الجمهور حتى من أشخاص كنت أظنهم أصحابي، ناس كانت معايا طوال الوقت في الحلو، أول ما وقعت ووزني زاد بقيت اللي بيطلعوني على المسرح قدام ناس غريبة، تعبت ونفسيتي كانت سيئة جدًا، في إحدى المناسبات، عيد ميلاد، البوفيه اتفتح، تهريج عظيم عليَ فانسحبت».

واستكملت زوجته، قائلة: «انسحب وجلس بمفرده، قالوا له أنت لسه هتأكل، هتروح فين بعد كده، وعندما عدنا للمنزل، فجأة وجدته في المطبخ يأكل من كل شيء أمامه بغيظ، ويبكي».