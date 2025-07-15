صاحب السيارة في واقعة سائق التوك توك شهاب يروي تفاصيل ما حدث: أردت تقويم سلوكه وليس التريند

كشف الدكتور محمد عبد الجواد، المحاضر في المحاسبة والإدارة والطرف الثاني المعتدى عليه في واقعة سائق التوك توك الطفل شهاب، عن تفاصيل الحادثة، مشيرا إلى أن هدفه من تصوير الفيديو لم يكن «التريند» وإنما ردع السلوك الخاطئ وتقويمه ليكون عبرة لغيره.

وصرح خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «آخر النهار» مع الإعلامي تامر أمين، المذاع عبر فضائية «النهار» قائلا: «لم أكن أقصد نهائيا أن الموضوع يتشهر أو أن شهاب يطلع تريند أو أنا أظهر وأنا كنت أرفض الظهور نهائيا، لكن كان كل هدفي أن الواقعة توصل لوزارة لداخلية لكي يتم تقويم سلوكه، ويرتدع كل من يفكر في اتباع هذا السلوك في الشارع».

وأضاف أن نيته كانت إيصال الفيديو إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لافتا إلى إرساله الفيديو إلى رقم كان يعتقد أنه خط ساخن تابع للوزارة، ليتضح لاحقا أنه يعود لصفحة تنشر الفيديوهات وتتولى مسئولية إبلاغ وزارة الداخلية.

وروى تفاصيل الواقعة قائلا: «شهاب كان يسير بالتوك توك بشكل عشوائي ويحاول أن يتفادى الزحمة فيسير بالعرض ويحتك بالسيارات، حين أوقفه سائق آخر ونزلنا للتحدث معه ونوعيه، شعاب اعتقد أننا سنعتدي عليه، فبادر هو بالهجوم ويمسك مفك في يده، فصاحب السيارة الثانية كان معه زوجته وبنته، خاف وغادر، فالموقف استفزني فوثقته وصورته لإرساله للداخلية لتقويم سلوكه».

ونفى ما ذكره والد «شهاب» بأن ابنه تعرض للاستفزاز، قائلا: «لم أنطق بلفظ واحد ولم ألحق حتى أن أعنفه، بمجرد أن فتحت باب سيارتي، وجدته يمسك بآلة في يده ويستعد للهجوم عليَ، والناس بعدته، عندها قررت توثيق الموقف، بعد أن احتك بسيارتي».

أكد أنه لا يسعى للحصول على أي تعويض مادي عن الأضرار الخدوش التي لحقت بسيارته، قائلا: «لست بحاجة إلى أي تعويض مادي الفكرة كلها وهدفي الوحيد هو تقويم سلوكه، وغيره يكون عبرة».

ورد على دعوات العفو والتسامح، قائلا: «أنا حضرت أمام النيابة العامة مع شهاب، والموضوع الآن قيد التحقيق، لا يمكنني الخوض في تفاصيل الإجراءات احتراما لسير التحقيقات».

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط المتهم واتخذت بحقه الإجراءات القانونية، بعد أن رصدته وهو يعتدي لفظيًا على قائد سيارة ويحمل أداة «مفك»، لتهديده بعد حادث تصادم على طريق الأوتوستراد بمنطقة منشأة ناصر.