اعتبر المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، أن نزع السلاح من حزب الله قد يُشعل حربًا أهلية فق لبنان.

وأوضح باراك أن الولايات المتحدة لا تعتبر حزب الله ككل منظمة إرهابية، بل ترى أن “الجماعة المسلحة التابعة له” هي من تُصنّف كمنظمة إرهابية وتتسبب بالمشكلات على الساحة الإقليمية.

وأضاف: “الأسلحة التي نريد من حزب الله التخلي عنها هي تلك التي تُشكّل تهديدًا لإسرائيل”، محذرًا من أن “محاولة نزع هذا السلاح بالقوة أو منعه قد تؤدي إلى حرب أهلية في لبنان”، بسبب التعقيدات الطائفية والسياسية.

وفي ما يتعلّق بالحكومة اللبنانية الحالية، قال باراك: “لبنان كان غارقًا في الفساد في السابق، أما اليوم، فإننا لا نعتبر أن الحكومة الحالية فاسدة”، مشيرًا إلى أنها “مستعدة للتعامل مع كافة الملفات المطروحة”، بحسب صحيفة "جنوبية" اللبنانية.

وتابع، “نحن في أمريكا لا نفرض على الحكومة اللبنانية ما يجب عليها فعله، بل نفتح باب الشراكة والتعاون وفق ما تراه مناسبًا”.

وشدد باراك على أن منطقة جنوب لبنان تحتاج بشكل عاجل إلى تمويل وتنمية، مشيرًا إلى أن تحسين الأوضاع الاقتصادية والبنية التحتية في تلك المنطقة يشكّل عامل استقرار أساسي يُجنّب البلاد الانزلاق نحو مزيد من التوتر.