محامي المُعتدى عليه بواقعة شهاب سائق التوك توك: الطفل اعترف بالواقعة وهدفنا الردع وتقويم سلوكه

قال هاني محمد، محامي الدكتور محمد عبد الجواد، المُعتدى عليه في واقعة سائق التوك توك شهاب، إن القضية ما زالت قيد التحقيق، بعد حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «آخر النهار» مع الإعلامي تامر أمين، المذاع عبر فضائية «النهار» إن موكله «لم يكن في نيته التريند» الذي حدث على مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشر الفيديو.

وشدد أن «كل ما في الأمر أنه كان يريد تقويم سلوكه دون الدخول في مشاكل، لذلك أرسل الفيديو لصفحة اعتقد أنها تابعة لوزارة الداخلية مباشرة؛ لكنها قامت بنشر الفيديو وأبلغت عنه وزارة الداخلية».

وأعرب عن استيائه من التصريحات المتداولة لأسرة شهاب، والتي تدعي أن الدكتور موكله استفزه ودفعه لهذا السلوك، في محاولة لكسب للضغط وجذب التعاطف، قائلا: «فوجئنا أنهم يقولون كلاما ليس له علاقة بالواقعة أصلا».

وتابع: «شهاب حضر وقال الواقعة بنفسه أمام وكيل النيابة، فخلاص، لا يجوز أننا نقعد نقول أصل الفيديو مجتزأ، الكلام كله من وحي خيالهم».

وأكد أن الهدف الأساسي لموكله من استكمال الإجراءات القانونية تحقيق العدالة وتطبيق القانون ليكون عبرة، قائلا: «كل طلباتنا تتمحور حول أننا نريد أن يأخذ شهاب جزاءه على الخطأ الذي ارتكبه فقط، لا أكثر ولا أقل، لكي يكون هناك ردع عام للناس كلها وتقويم لهذا السلوك».

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط المتهم واتخذت بحقه الإجراءات القانونية، بعد أن رصدته وهو يعتدي لفظيًا على قائد سيارة ويحمل أداة «مفك»، لتهديده بعد حادث تصادم على طريق الأوتوستراد بمنطقة منشأة ناصر.