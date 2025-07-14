انتحار جندي إسرائيلي شارك في حرب غزة

انتحر جندي إسرائيلي، الاثنين، داخل قاعدة عسكرية بهضبة الجولان السورية المحتلة، في ثالث واقعة من نوعها خلال 10 أيام، وفق إعلام عبري.

وقالت القناة "12": "انتحر جندي في الخدمة النظامية من لواء نحال في الجيش صباح اليوم (الاثنين) في قاعدة عسكرية في هضبة الجولان".

والجندي المنتحر "كان قد شارك في القتال في غزة، وهو ثالث جندي في الجيش ينتحر خلال أسبوع ونصف"، حسب القناة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "الشرطة العسكرية فتحت تحقيقا، وسيتم إحالة النتائج بعد استكمالها إلى النيابة العسكرية للمراجعة".

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 197 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

والأسبوع الماضي، انتحر جندي الاحتياط دانيال إدري، كما عُثر على جندي آخر لم يُسمح بنشر اسمه ميتا.

ومعلقا على انتحار الجندي، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد عبر منصة إكس: "خلال الأسبوع الأخير، انتحر ثلاثة جنود. هذه حقيقة تخنق الأنفاس".

وأضاف: "منذ بداية هذا العام، انتحر ما لا يقل عن 15 جنديا. هذه الحرب تزهق الأرواح".

ويشهد الجيش الإسرائيلي ارتفاعا غير مسبوق في حالات الانتحار والأزمات النفسية في صفوفه منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023.

وسُجل في العام الماضي 21 حالة انتحار بين الجنود، وهو أعلى رقم منذ أكثر من عقد، مقابل 17 حالة انتحار في 2023، وفق معطيات رسمية صادرة عن الجيش.

ومنذ بداية الحرب على غزة، قتل 893 عسكريا إسرائيليا وأصيب 6099، حسب الأرقام المعلنة على موقع الجيش، والتي يرى مراقبون أنها لا تكشف حقيقة خسائره.

وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.