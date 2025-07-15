تصادم 4 سيارات بكوبري محرم بك في الإسكندرية يعطل الحركة المرورية

شهد كوبري محرم بك، العابر لمحور المحمودية، وصولًا لشارع قناة السويس، وسط محافظة الإسكندرية، وقوع حادث تصادم بين 4 سيارات ملاكي، مما إدى إلى توقف الحركة المرورية، وذلك دون ورود أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود إشارة من إدارتي شرطة المرور والنجدة، حول بلاغ من الأهالي بتصادم 4 سيارات وسط المحافظة، مما تسبب في تعطل الحركة المرورية أعلى الكوبري.

وبانتقال الشرطة، وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، تم العمل على تسيير الحركة المرورية، ورفع السيارات التي تعرضت للحادث، باستخدام الأوناش لأجل عودة الحركة المرورية لطبيعتها، بعد أن سبب الحادث خسائر مادية.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الثلاثاء، فقد تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيقات.