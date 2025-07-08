أوكرانيا تطالب بتحقيق دولي في شبهة استخدام روسيا لأسلحة كيميائية

قدمت أوكرانيا اليوم طلبا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي للتحقيق في اشتباه باستخدام روسيا لذخائر سامة محظورة ضد القوات الأوكرانية.

ودعا الطلب إلى منح الآلية الصلاحيات "لجمع أدلة إضافية وتحديد هوية الجناة والمنظمين والرعاة لهذا الاستخدام".

جاء ذلك بعد أن قال جهاز المخابرات العسكرية الهولندي يوم الجمعة الماضي إن ثلاث وفيات أوكرانية على الأقل مرتبطة باستخدام الأسلحة الكيميائية، بينما أبلغ أكثر من 2500 شخص أصيبوا في ساحة المعركة السلطات الصحية الأوكرانية عن أعراض مرتبطة بالأسلحة الكيميائية.

واتهمت الولايات المتحدة روسيا لأول مرة في مايو 2024 باستخدام الكلوروبكرين، وهو مركب كيميائي أكثر سمية من المواد المستخدمة في مكافحة الشغب.

وقالت المنظمة العام الماضي إن الاتهامات الأولية التي تبادلها طرفا الحرب "غير مدعومة بأدلة كافية".

وتنفي كل من روسيا وأوكرانيا استخدام الأسلحة الكيميائية في الأزمة التي بدأت مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.