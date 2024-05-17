2000 غرفة جديدة تنضم للطاقة الفندقية بالبحر الأحمر

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• بيك الباتروس للفنادق تفتتح مشروعين جديدين وترفع طاقتها الإجمالية إلى 3 آلاف غرفة بمرسى علم

افتتحت مجموعة بيك الباتروس للفنادق مشروعين جديدبن بمدينة مرسى علم هما بورتوفينو وسى ورلد بطاقة إجمالية ٢٠٠٠ غرفة، ليصل إجمالى الطاقة الفندقية للمجموعة بمرسى علم بالبحر الأحمر إلى ٣ آلاف غرفة منهم ١٠٠٠ غرفة بمدينة بورت غالب.

ويضم مشروع بورتوفينو مرسى علم الذى تم افتتاحه منذ قليل ٣٤ حمام سباحة و٢ بحيرة صناعية ومدينة ألعاب مائية تقام لأول مرة كمدينة كاملة في مرسي علم و ١٠٠٠ غرفة فندقية.

وقال كامل أبو علي رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالحر الاحمر ورئيس مجموعة بيك الباتروس للفنادق، إن مدينة بورتوفينو تستهدف ٤ جنسيات هى الايطالى والالمانى والبولندى والتشيكي ونستهدف المزيد خلال الموسم السياحي الصيفى الحالي.

وافتتحت مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمملوكة لرجل الأعمال المصرى كامل ابو على على مدار اليومين الماضيين أكبر وأحدث منتجعات المجموعة بمرسى علم " مدينة بورتوفينو السياحية الساحرة " بطاقة فندقية ١٠٠٠ غرفة مكونة من فندقين " بيك الباتروس بورتوفينو فيتا " و " بيك الباتروس بورتوفينو فيلاجيو " والذى يهدف لجعل مقصد مرسى علم - مقصد العام امام السياح من كل جنسيات العالم وبالاخص السوق الايطالى والالمانى والبولندى والتشيكى.

وأكد رجل الاعمال كامل ابو على الحائز على جائزة افضل قادة السياحة والسفر فى الشرق الاوسط لعام ٢٠٢٤ بأن المجموعة تعتبر مقصد مرسى علم من أهم المقاصد السياحية الواعدة داخل مصر السياحية وبأن استثمار المجموعة يتماشى مع سياسة الدولة المصرية فى اضافة اكبر عدد من الغرف للوصول لحلم الدولة بزيادة عدد السائحين ل ٣٠ مليون سائح بحلول عام ٢٠٢٨ .

واضاف محمد عيد سليمان - مدير التسويق الاقليمى لمجموعة بيك الباتروس للفنادق بأن اختيار مقصد مرسى علم من تريب ادفايزور العالمى باهم المقاصد السياحية الحديثة Trending Destinations يلقى بالضوء على أهم مقصد سياحى مصرى حاليا ويحمل مجموعة بيك الباتروس المسؤولية تجاه إرضاء السائحين بالشكل الامثل والاحترافى المعروف عن المجموعة.